Program, výsledky a tabuľka - Slovensko na turnaji Nemecký pohár 2026.

Slovensko opäť štartuje na tradičnom hokejovom turnaji Nemecký pohár.
Turnaj sa v roku 2026 koná od štvrtka 5. do nedele 8. novembra v meste Düsseldorf na štadióne PSD Bank Dome.
Slovenskí hokejisti na podujatí postupne vyzvú Lotyšsko, Rakúsko a na záver aj domáce Nemecko.
Pred samotným štartom turnaja sa musela slovenská hokejová reprezentácia vyrovnať s viacerými absenciami.
Vedeniu národného tímu sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnilo až sedem hráčov. Nahradila ich šestica hokejistov.
„Ospravedlnenky sa nám zbierali postupne. Je to škoda, ale treba zdôrazniť, že vo všetkých siedmich prípadoch išlo o zdravotné dôvody. Mali sme pripravený zoznam náhradníkov, z ktorého sme vyberali, no aj ten sa nám v nedeľu večer výrazne zmenšoval.
Napokon sme dokázali nahradiť všetkých a do Nemecka vycestujeme tak, ako sme pôvodne plánovali - teda s dvoma brankármi, deviatimi obrancami a štrnástimi útočníkmi,“ povedal na margo zmien hlavný tréner Vladimír Országh.
Nominácia Slovenska na Nemecký pohár 2026
Brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Eugen Rabčan (Kometa Brno)
Obrancovia: Martin Bodák (HK Poprad), František Gajdoš (Vlci Žilina), Jakub Chromiak (Škoda Plzeň), Samuel Kňažko (Vítkovice Ridera), Patrik Koch (Oceláři Třinec), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Mislav Rosandič (HC Košice), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava), Martin Vitaloš (HK Nitra)
Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Samuel Buček (Slovan Bratislava), Viliam Čacho (Mountfield HK), Sebastián Čederle (Färjestad BK), Patrik Hrehorčák (Oceláři Třinec), Simon Jellúš (HC Košice), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Dukla Trenčín), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti), Aurel Nauš (HKM Zvolen), Pavol Regenda (HV 71), Miloš Roman (Oceláři Třinec), Marián Studenič (Färjestad BK), Marek Valach (HC’05 Banská Bystrica)
Vlani sa Slováci pod vedením trénera Vladimíra Országha umiestnili na druhom mieste, keď v priamom súboji o triumf podľahli domácemu Nemecku 0:3.
Všetky slovenské zápasy odvysiela naživo stanica JOJ Šport, k dispozícii budú aj na platforme JOJ Play.
Pozrite si zostavu Slovenska, kompletný program, výsledky a tabuľku turnaja Nemecký pohár 2026.
Program a výsledky - Slovensko na turnaji Nemecký pohár 2026
Štvrtok, 5. november o 16.15 h:
Slovensko - Lotyšsko
Sobota, 7. november o 15.00 h:
Slovensko - Rakúsko
Nedeľa, 8. november o 14.45 h:
Slovensko - Nemecko