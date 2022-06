Pred šiestimi rokmi do rána oslavovali prvý gól. Teraz sú majstrami piatej ligy

Vtedajšie vedenie už nechcelo pokračovať, medzi hráčmi sa rozšírila informácia, že mužstvo končí. Tí, čo by chceli niekde hrať, poodchádzali do iných klubov. Práve v tomto období oslovili fanúšikovia aj Františka Szabóa.

„Postupne sme priviedli posily a tie presvedčili aj svojich kamarátov, aby k nám prišli. Takto u nás zakotvil aj András Lénárt. Chcel skončiť s futbalom, no náš brankár Barnabás Mészáros ho prehovoril, aby prišiel do Trstíc,“ vravel pre Sportnet predseda klubu.

V 77. minúte s číslom 77

Trstice bez problémov vyhrali 9:0, na listinu strelcov sa zapísal aj predseda klubu. Bol to vôbec prvý gól v jeho kariére.

„Skóroval som v 77. minúte, v drese s číslom 77 a bol to náš siedmy gól v stretnutí. Ak by sme to takto naschvál naplánovali, nevyšlo by to. Ale ja verím v osud, šťastným číslom mojej nežnej polovičky je sedmička,“ hovoril domáci funkcionár.

Trstice postúpili do druhej najvyššej krajskej súťaži, ktorá sa po reorganizácii bude volať V. liga. Aj tam majú vysoké ambície. „Chceme sa umiestniť v prvej päťke či šestke. Myslím si, že máme na to mužstvo, už máme vytipované aj posily,“ dodal Szabó.

Oslavy po majstrovskom titule trvali dlho do noci. „Ľudia z našej dediny sa radi bavia, obzvlášť na ihrisku. Bolo to výborné, nechýbal ani ohňostroj,“ uzavrel František Szabó.

