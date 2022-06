Pre administratívnu chybu spadli do siedmej ligy. Teraz sa šplhajú naspäť

STARÁ TURÁ. Dlhé roky pôsobili v piatej lige Západoslovenského futbalového zväzu. Pre administratívnu chybu však išli od nuly.

„Prezident klubu bol na dovolenke a neskoro podal prihlášku do súťaže. Na zväze to nikoho nezaujímalo a museli sme ísť od začiatku,“ spomína hrajúci tréner MFK Stará Turá Filip Durec.

Pomohlo im béčko

Stará Turá mala hrať od ôsmej ligy. Začínala však od siedmej. „Pomohlo nám béčko, ktoré pôsobilo v siedmej lige. To bolo preradené do osmičky a my sme začali sedmičkou,“ vysvetlil.