Jendrišek o Nitre: Hráči nemali výplaty, majiteľ prišiel na novom aute

BRATISLAVA. Pôsobil v Nemecku, Poľsku či Grécku, no najhoršiu skúsenosť v kariére zažil nedávno doma na Slovensku.

"Preskákal som už všeličo, no z tohto som bol pár dní v šoku," netajil.

Klub mal problémy s prenájmom štadiónu, viacerým hráčom nevyplácal mzdy a niektorých chcel dokonca pokutovať za to, že o tom hovorili verejne.

Nitra v nedávno skončenej sezóne Fortuna ligy obsadila posledné miesto a pôvodne vypadla do druhej najvyššej súťaže.

Všetko to spôsobil najmä neuskutočnený predaj klubu do rúk investorov z Nemecka. Tí sa v poslednej chvíli rozhodli odstúpiť od zmluvy, keď ich nevymenovali do predstavenstva FC Nitra.

"Po odchode Nemcov v polovici marca nabrali veci rýchly spád. Začali sa každodenné problémy so všetkým možným. Prestali chodiť výplaty, klub neplatil nájom za byty určené pre hráčov," prezradil Jendrišek.