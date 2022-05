Trebišov mení trénera. Prichádza známe meno. Čižmár aj o budúcnosti Casada a Černáka

Druholigovú sezónu ukončil Trebišov na desiatom mieste. Ako by ste ju zhodnotili?

O uplynulej sezóne, zmenách v mužstve či na trénerskom poste a v neposlednom rade o cieľoch do budúcej sezóny, sa v rozhovore pre Sportnet vyjadril športový riaditeľ klubu Martin Čižmár .

Prvoradý cieľ, ktorým bola záchrana v súťaži, sme splnili. Myslí si, že všetky mužstvá okrem Podbrezovej, Banskej Bystrici, Skalici a Košíc hrali o to, aby si čo najskôr zaistili záchranu v súťaži.

Úprimne poviem, že som čakal, že sa umiestnime na lepšej ako desiatej pozícii a to najmä z dôvodu, že sa nám oproti minulej sezóne podarilo zlepšiť materiálne zabezpečenie klubu a tiež hráčsky káder a realizačný tím.



Najmä záver súťaže mužstvu nevyšiel podľa predstáv, zo šiestich stretnutí prehralo päť. Čomu tento fakt pripisujete?

Ťažko povedať. Funkcionári, vrátane mňa, pracovali každý deň poctivo. Snažili sme sa o to, aby hráčom po všetkých stránkach nič nechýbalo. Herný prejav a dej na ihrisku však vedia ovplyvniť len oni spolu s trénermi. Prehry v závere súťaže nás mrzia hlavne kvôli našim fanúšikom, ktorí nás počas celej sezóny podporovali, no v jarnej časti súťaže sme im veľa radosti svojimi výsledkami neurobili.



Ktorý okamih sezóny bol pre vás najlepším a ktorý naopak najhorším?

Moment, nad ktorým by som sa pozastavil a spätne si povedal, že predčil moje očakávania, táto sezóna nepriniesla. Ak by som však mal spomenúť jeden, určite by ním bola záchrana v súťaži, ktorú sme si zabezpečili tri kolá pred koncom súťaže.

Negatívne naopak vnímam fakt, že sme si viacero tohtosezónnych stretnutí prehrali sami, svojim nie najlepším prístupom.

Nedávno ste oznámili koniec spolupráce s trénerom Desiatnikom. Prečo ste sa pre tento krok rozhodli?

S trénerom Desiatnikom sme mali uzatvorený dvojročný kontrakt. Dodržali sme ho až do jeho konca, hoci treba povedať, že výsledky neboli postačujúce, vzhľadom k tomu, aké podmienky má mužstvo pre svoje fungovanie k dispozícii. K predĺženiu spolupráce z tohto dôvodu nedošlo. Každopádne, ďakujeme mu za prácu, ktorú pre náš klub odviedol a želáme mu všetko dobré.

Kto nahradí Ondreja Desiatnika na pozícii trénera?