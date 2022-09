Má rada futbal, knihu jej krstili majstri Európy. Úspechy žne aj v inom športe

„Na štadión ma priviedol môj syn Šimon. Mal vtedy osem rokov a chcel hrať futbal. Tak sme to vyskúšali v prípravke futbalového klubu Partizán Bardejov,“ začína svoje rozprávanie absolventka Filozofickej fakulty UKF v Nitre s aprobáciou slovenský jazyk a ruský jazyk.

„Celý môj život tvorí práca s deťmi. Videla som, ako sa mládežnícki tréneri venujú deťom a ako k nim pristupujú. Je to náročná práca, vyžadujúca si veľa pochopenia a obetavosti,“ tvrdí.

„V Bardejove sme mali, a našťastie stále máme, skvelú mládež. Takže bolo o čom písať. Dnes je už táto kniha vypredaná, existuje možnosť vypožičať si ju v okresnej knižnici. Aj to svedčí o tom, že o ňu bol veľký záujem,“ skonštatovala sympatická spoluautorka knihy.

„S nápadom na vydanie prvej knihy prišiel Peťo Cingel. Obrátil sa na mňa so žiadosťou o spoluprácu. Rovnako oslovil aj novinára Jozefa Mačejovského. V knihe sú naše texty, niektoré z nich sú aj z mojej vlastnej dielne. O fotodokumentáciu sa postarali chlapci,“ prezradila.

„Vtedy sme si povedali, že sme to zvládli, ale už nikdy viac,“ zasmiala sa. Dlho im však toto presvedčenie nevydržalo.

„V autorskom kolektíve som nebola jediná žena. Skvelú prácu odviedla naša grafička Iveta Lenková. Sedeli sme spolu množstvo hodín. Chlapi už na to nemali nervy, a tak obsahová štruktúra a vizuálna stránka publikácie ostala na nás. Bola to drina,“ netají.

Potrebné je vybrať si kvalitného grafika, nevyhnutná je jazyková korekcia, a na dokonanie diela treba nájsť niekoho, kto to všetko, vrátane tlače, podporí a zaplatí.

Aké je to vydať knihu? Nie jednoduché. Dôležitý je obsah. Ide o množstvo hodín výberu vhodného materiálu, faktov a následnej štylizácie.

Počas futbalových zápasov stretla mnoho známych osobností. Na fotografii so Szilárdom Némethom. (Autor: Peter Cingel)

Ďalšia výzva – storočnica futbalu

„To by nebol Peťo Cingel, ak by neprišiel s ďalším projektom. Tentoraz so značne ambicióznejším. Zamýšľal spracovať publikáciu o sto rokoch futbalu v našom meste. V Bardejove chýba ucelená kronika futbalových dejín,“ konštatuje Slavka.

„Materiály sa nachádzajú na rôznych miestach a u rôznych ľudí. Začali sme ich pomaly oslovovať a žiadať o sprístupnenie materiálov. Pátrali sme, kde nájsť podklady na vyplnenie bielych miest vo futbalovej histórii,“ vysvetľuje.

Pôvodný spoluautor im kvôli pracovnej vyťaženosti vypadol, a tak hľadali ďalej. Na spolupráci sa dohodli s novinárom Danielom Dedinom.