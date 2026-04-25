    VIDEO: Česi nezvládli úlohu favorita. Na MS v Bratislave utrpeli prekvapivú prehru

    Česko (U18) - hokej
    Česko (U18) - hokej (Autor: X/Český hokej)
    Sportnet|25. apr 2026 o 14:40
    Nemci v predĺžení premenili trestné strieľanie.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Nemecko – Česko 3:2 (1:1, 0:1, 0:0) pp

    Góly: 10. Schwarz, 60. Bloch (Rosling, Schwarz), 65. Krestan (t.s.) – 2. Vaněček (Ruml, Tomek), 36. Šichtař (Hartl, Byrtus)

    Českí hokejisti prvýkrát prehrali na MS v hokeji do 18 rokov 2026. V Bratislave prekvapivo podľahli Nemecku, poslednému tímu B-skupiny 2:3 po predĺžení.

    Česko v zápase dvakrát viedlo, no Nemecko dokázalo vyrovnať v poslednej minúte hracej doby. V predĺžení následne premenilo trestné strieľanie a získalo prvé body.

    Správu aktualizujeme.

    VIDEO: Zostrih zápasu Nemecko - Česko

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Česko

    2

    1

    1

    0

    0

    5:3

    5

    2.

    USA

    2

    1

    0

    1

    0

    4:3

    4

    3.

    Švédsko

    2

    1

    0

    0

    1

    8:4

    3

    4.

    Dánsko

    2

    1

    0


    1

    4:3

    3

    5.

    Nemecko

    2

    0

    0

    0

    2

    3:11

    0

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    MS v hokeji U18 2026

    MS v hokeji U18 2026

    Česko (U18) - hokej
    Česko (U18) - hokej
    VIDEO: Česi nezvládli úlohu favorita. Na MS v Bratislave utrpeli prekvapivú prehru
    dnes 14:40
