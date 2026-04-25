VIDEO: Česi nezvládli úlohu favorita. Na MS v Bratislave utrpeli prekvapivú prehru

MS v hokeji U18 2026 - skupina B
Nemecko – Česko 3:2 (1:1, 0:1, 0:0) pp
Góly: 10. Schwarz, 60. Bloch (Rosling, Schwarz), 65. Krestan (t.s.) – 2. Vaněček (Ruml, Tomek), 36. Šichtař (Hartl, Byrtus)
Českí hokejisti prvýkrát prehrali na MS v hokeji do 18 rokov 2026. V Bratislave prekvapivo podľahli Nemecku, poslednému tímu B-skupiny 2:3 po predĺžení.
Česko v zápase dvakrát viedlo, no Nemecko dokázalo vyrovnať v poslednej minúte hracej doby. V predĺžení následne premenilo trestné strieľanie a získalo prvé body.
