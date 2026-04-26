Fyzické násilie či nadávky divákov. Najlepšie je, keď oba tímy chcú hrať futbal, hovorí rozhodca

Rozhodca Cyril Juhás. (Autor: archív CJ)
Peter Cingel|26. apr 2026 o 08:00
Skúsený rozhodca sa pohybuje na slovenských trávnikoch už približne 30 rokov.

Slovenský futbal dlhodobo trpí nedostatkom rozhodcov, čo je citeľné najmä v nižších súťažiach.

Každý víkend vybiehajú na ligové trávniky stovky futbalistov a futbalistiek od tých najmenších až po prvoligových hráčov. Bez arbitrov sa však hrať nedá.

Aby mohol rozhodca nastúpiť na ihrisko s píšťalkou či zástavkou, musí mať futbal skutočne rád. Vyžaduje si to náročné vzdelávanie, dobrú fyzickú kondíciu a schopnosť dlhodobo odolávať stresu. Všetko je potrebné pravidelne preukazovať prostredníctvom opakovaných testov a fyzických previerok.

Odmenou bývajú často nelichotivé slová „odborníkov“ z hľadiska, ako aj nepriaznivá a neobjektívna atmosféra zo strany divákov, ale aj na lavičkách či priamo na trávniku. Veď futbalu na Slovensku rozumie každý.

Jedným z arbitrov, ktorí už roky trávia svoje víkendy na futbalových zápasoch, je aj vyštudovaný inžinier a skúsený rozhodca CYRIL JUHÁS.

Rozprávali sme sa s ním o tom, čo ho priviedlo k rozhodovaniu a prečo pri futbale vydržal tak dlho.

Čo rozhodlo o tom, že ste sa stali rozhodcom?

K futbalu som sa dostal cez rodinu. Môj brat Marián bol bývalý profesionálny futbalista a druhý brat Peter hrával futbal na vrcholovej úrovni. Ja som sa do 15 rokov venoval vrcholovo stolnému tenisu v klube Lokomotíva Ruskov, ktorý neskôr zanikol.

Potom som sledoval úspechy mojich bratov a keďže som nebol tak talentovaný ako oni, futbal som hrával rekreačne.

K rozhodovaniu ma napokon priviedol môj otec, ktorý sa na určitý čas stal rozhodcom a v začiatkoch mi veľmi pomáhal.

Ako vyzerala vaša rozhodcovská kariéra?

Postupne som sa stotožnil s tým, že aspoň takto môžem byť súčasťou futbalu, ktorý som sledoval. Mojím obľúbeným klubom je Manchester United.

Moja rozhodcovská kariéra sa začala pred približne 30 rokmi, v úplne iných podmienkach, než aké sú dnes. Moje prvé stretnutie v okresnej súťaži bolo Skároš – Bohdanovce, kde bol delegovaný aj Miroslav Firkaľ, v tom čase rozhodca krajskej súťaže.

Prvý zápas vo zväzových súťažiach VsFZ bol Hôrka – Šarišské Michaľany. Ako hlavný rozhodca som prvýkrát pískal zápas Šarišské Dravce – Poprad-Matejovce. Išlo o veľmi hektické a vybičované stretnutie.

Zažil som aj náročné zápasy spojené s fyzickým násilím, najmä v začiatkoch v okresných, ale aj krajských súťažiach. Ťažko vybrať najlepší zápas, ale medzi nezabudnuteľné patrili stretnutia v III. lige Východ, napríklad Prešov – Vranov, Lipany – Humenné, Snina – Lipany či Vranov – Snina.

Jednoduchšie sa rozhoduje v zápasoch, kde chcú oba tímy hrať futbal, venujú sa hre a nie rozhodcom.

Ako na vás pôsobí neobjektívne až vulgárne správanie časti publika?

Ako rozhodca ho takmer nevnímam. Iné je to na pozícii asistenta, kde je kontakt s divákmi bližší. Snažím sa na takéto prejavy nereagovať, ale samozrejme ich vnímam a negatívne vplývajú na celé futbalové prostredie.

Na druhej strane vidím aj určitý posun k lepšiemu, aj keď sa stále občas objavujú negatívne prejavy fanúšikov.

Keďže patrím medzi starších rozhodcov, mám dostatok skúseností a dokážem sa flexibilne prispôsobiť okolnostiam. So staršími hráčmi sa poznáme, či komunikácia s nimi je iná ako s mladšími hráčmi.

Snažím sa každého hráča akceptovať bez ohľadu na vek. Vážim si každého a vnímam ho predovšetkým ako človeka.

Kto vás najviac podporuje?

Medzi mojich najväčších podporovateľov patrí moja rodina a priateľka Mirka. Samozrejme, za dôveru ďakujem aj Komisii rozhodcov.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Moja rozhodcovská kariéra sa postupne blíži ku koncu, takže bilancujem a spomínam na predchádzajúce roky a zápasy, ktoré som rozhodoval spolu s delegátmi.

Vo voľnom čase sa venujem rodine, snažím sa aktívne športovať a udržiavať si kondíciu. Pravidelne behám a zúčastňujem sa behov v rámci pretekov aj Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

