Prehra s hrdosťou a mentálne o krok pred súperom. Tréner: Takto sa hrá za Slovensko

Chýbalo len päť minút.
Slovenskí reprezentanti do 18 rokov mali v zápase majstrovstiev sveta proti Fínsku v závere vedenie 4:3 a trojbodový zisk by im zaručil prvé miesto v nabitej skupine s Kanadou a Fínskom.
Slováci však na konci duelu inkasovali a následne prehrali 4:5 po predĺžení. Ich výkon proti ťažkému súperovi však nebol vôbec zlý. Domáci hokejisti Suomi prestrieľali 28:18.
Na zimnom štadióne Pavla Demitru ich k dobrému výkonu hnalo až 6059 divákov.
„Chalanom som v kabíne povedal, že som na nich maximálne hrdý. Hrali za Slovensko, obetovali sa, hrali sebavedomo a predviedli to, čo chceme hrať,“ chválil svojich zverencov tréner Martin Dendis.
„Ukázali, aká je z nich partia, jedna hokejová rodina. Nechali na ľade všetko a som presvedčený, že ukázali aj fanúšikom, ako sa hrá hrdo za Slovensko.“
Slovensko síce stratilo 100-percentnú bilanciu na turnaji, ale zvládlo bodovať v každom zápase. Na triumf v skupine má stále solídnu šancu.
„Bol to ťažký zápas, ale opäť sme si ukázali, že vieme hrať s každým súperom. Strelecky sme boli lepší ako Fíni a je škoda, že sme to nedotiahli do víťazného konca,“ rekapituloval center prvého útoku Maxim Šimko.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Fínsko na MS U18 2026
Mentálne o krok pred súperom
Slováci odštartovali duel dobrou aktivitou a dravosťou. Po prvej tretine mali streleckú prevahu 14:3, ale na konte len jediný gól. Po dobrom napádaní a výbornej aktivite celého prvého útoku sa presadil Kazda.
Po začiatku skromnom na góly dostali fanúšikovia v druhej tretine až šesť gólových darčekov – po tri na každej strane.
Fíni odštartovali tretinu veľkým tlakom a Slovákov zovreli na niekoľko minút vo vlastnom obrannom pásme.
Puk po fínskom dôraze skončil v bráne, ale rozhodcovia išli vylučovať. Hlavní arbitri si puk nevšimli a moment tak dlhšie preskúmavali. Pre Slovensko priniesli rovno dve negatívne správy.
Gól nakoniec platil a Fíni navyše získali aj presilovú hru.
Slováci oslabenie ubránili, ale Suomi pokračovali vo veľkom tlaku a domácich zvierali v obrannom pásme. Makinen skóroval aj druhýkrát a Fíni stav stretnutia otočili.
Zverenci trénera Dendisa na turnaji prehrávali vôbec prvýkrát. Na nepriaznivý stav však podľa slov hlavného kormidelníka reagovali sebavedomo:
„Nezameriavame sa na to, či vyhrávame alebo prehrávame. Pre nás je dôležité hrať náš hokej celých 60 minút, to je naša identita a to nás dobíja. Snažíme sa byť mentálne o krok pred súperom. Aj keď sme v zápase dvakrát prehrávali, vždy sme sa dokázali vrátiť a dokonca ísť do vedenia. To len ukazuje silu chalanov.“
VIDEO: Tréner Dendis po zápase s Fínskom
Padá mu to skoro z každej pozície
Slovensko ostalo v zápase a dokázalo vyrovnať. Dobrou strelou z otočky sa presadil opäť Timothy Kazda.
17-ročný útočník strelil druhý gól v zápase a tretí na turnaji. V mix zóne si pochvaľoval spoluprácu s hráčmi prvého útoku.
„Veľmi sa mi to páči. Máme dobrú chémiu – ja, Ivo Matta aj Max Šimko a zatiaľ nám to ide,“ hovoril Kazda.
Center prvej formácie Maxim Šimko asistoval na oba zásahy slovenského najlepšieho strelca:
„Mne sa s ním hrá veľmi dobre. Padá mu to tam skoro z každej pozície, takže je to super. Treba v tom len pokračovať,“ povedal.
Obe mužstvá v ďalších minútach robili chyby, čo vytváralo šance na ďalšie góly. Fíni zvýšili na 3:2 po zlej prihrávke Goljera. Slovenský kapitán puk posunul priamo na súperove hokejky, čo Vanhatalo potrestal.
VIDEO: Samuel Šramatý po zápase s Fínskom
Bolo to o jednom góle
Zverenci Martina Dendisa odpovedali už o 49 sekúnd. Hybský výborne dorazil strelu Floriša a opäť stav stretnutia vyrovnal.
Slováci mohli inkasovať po zlej komunikácii brankára Čelka s kapitánom Goljerom, ale gól nepadol. Siréna zaznela až po fínskej hrúbke, ktorú potrestal Šramatý po samostatnom úniku a zvýšil na 4:3.
„Vždy hľadáme cestu k víťazstvu. Chceme byť nebezpeční, zakončovať a ísť do brány. To patrí k našej identite,“ hlásil tréner Dendis.
Tretia tretina bola z oboch strán disciplinovanejšia a defenzívne komplexnejšia, ale Fíni dokázali päť minút pred koncom vyrovnať po dobrom nahodení Alalauriho.
„Prišla tam strela od modrej čiary a prešlo to do brány. Taký je hokej. Oni dali gól, ale páčila sa mi naša reakcia,“ povedal slovenský kouč.
„Nezatiahli sme sa, naopak, zavreli sme ich v pásme a mali sme tam asi dve minúty tlak v ich pásme. Oni boli nervózni a vytvorili sme si šancu vyhrať. Na konci dňa to skončilo remízou, ale chalani tam odviedli maximum.“
VIDEO: Maxim Šimko po zápase s Fínskom
Vyrovnaný duel rozhodlo až predĺženie hrané 3 na 3. Fíni však Slovákom nepožičali puk a ich líder Suvanto strelil svoj prvý gól na turnaji.
„Super zápas, Fíni sú veľmi kvalitný súper. Myslím si, že dve tretiny sme hrali našu hru, v tretej sme trochu poľavili, ale potom sme sa k tomu vrátili,“ hodnotil duel Kazda. „Predĺženie je už o jednom góle a, bohužiaľ, dnes nám to nevyšlo.“
Skupinu môžu stále vyhrať
Fínska výhra po predĺžení odsunula Slovákov na priebežné druhé miesto v skupinovej tabuľke, v ktorej majú sedem bodov. Pred turnajom by to zrejme brali, teraz sa im to aj máli.
„Chceli by sme možno aj viac, ale berieme to, čo máme, a sústredíme sa na ďalší zápas,“ hovoril Kazda.
Jeden získaný bod dáva domácim hokejistom stále veľkú šancu na víťazstvo v skupine. Výrazne k tomu môžu pomôcť vlastným výkonom.
Ak vyhrajú za tri body s Lotyšskom a Kanada si poradí s Fínskom akýmkoľvek spôsobom, Slováci vyhrajú A-skupinu.
Tréner Dendis však tabuľky a postupové kalkulačky vyťahovať nebude: „Nie je to šprint, ale maratón. Nepozeráme sa na to, koľko máme bodov, ale na to, čo je pred nami.“
Slováci uzavrú účinkovanie v základnej skupine v pondelok, 27. apríla, o 18:00 proti Lotyšsku.
„Určite to bude opäť kvalitný súper. My sa však budeme sústrediť hlavne na seba a na náš výkon. Dobre sa vyspíme, zregenerujeme a budeme pripravení na sto percent,“ dodal najproduktívnejší Slovák na turnaji, Timothy Kazda.