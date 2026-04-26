ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Žilina B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 25. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a MŠK Žilina B dnes hrajú zápas 27. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
26.04.2026 o 10:30
27. kolo
Slovan Bratislava U21
0:0
(0:0)
8' minúta
Prebiehajúci
Žilina B
Rozhodca: Gregorec – Hrmo, Tůma.
8
Hostia kombinujú na polovici domácich.
6
Kianga s útočným faulom.
5
Žilina na polovici Slovana.
4
Maroš s prienikom po ľavej strane a následným pasom do pokutového územia, kde, ale nenašiel žiadneho zo svojich spoluhráčov.
4
Domáci kombinujú na vlastnej polovici.
3
Kianga si vypýtal faul. Lopta pre Slovan.
2
Nedovolený zákrok Žiliny.
1
O úvodný výkop zápasu sa postarali hráči Slovana.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
ŠK Slovan Bratislava U21: Naimann – Minka, Tománek, Marušin, Jakolić, Kozyk, Maroš, Marko, Murko, Mateáš, Kianga
Náhradníci: Spišák – Tomek, Gabriš, Čilić, Murár, Koval, Coulibaly, Habodasz, Iuhanyak
Tréner: Vladimír Gála
MŠK Žilina B: Sváček – Okál, Bortoli, Prokop, Svoboda, Staník, Petruška, Škvarka, Florea, Mohammed, Mendoza
Náhradníci: Jokl – Oravec, Dovičák, Pekelský, Alijagič, Beňadik, Kóša
Tréner: Benjamín Vomáčka
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 27. kola MONACObet ligy medzi ŠK Slovan Bratislava U21 a MŠK Žilina B.
Béčko Slovana má skvelú formu, keď na jar neprehralo až v 8 z 9 zápasov a vďaka tomu sa dostalo na 9. miesto tabuľky. Naposledy zvíťazilo vo Zvolene 2:1.
Béčko Žiliny je na tom presne opačne. Na jar sa mu veľmi nedarí a z 9 zápasov vyhralo len jeden jediný. Je tak len bod od zostupového pásma. Naposledy doma remizovalo s Považskou Bystricou 2:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v októbri minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešili Slovanisti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
27
18
6
3
54:22
60
R
R
V
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
27
13
6
8
42:26
45
V
V
P
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
27
12
8
7
49:43
44
V
R
V
P
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
26
11
9
6
38:30
42
P
V
V
R
R
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
26
12
6
8
39:33
42
V
R
V
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
26
11
7
8
53:44
40
P
P
V
P
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
27
11
6
10
33:33
39
P
V
V
R
P
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
26
9
9
8
41:31
36
R
P
P
P
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
8
9
9
34:42
33
V
R
V
R
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
27
8
7
12
37:42
31
R
R
V
P
V
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
26
8
6
12
35:44
30
P
R
V
P
V
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
8
5
13
34:49
29
R
P
P
P
P
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
27
7
7
13
35:47
28
R
R
P
P
R
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
26
7
7
12
34:46
28
P
V
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
27
5
11
11
32:46
26
R
P
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
27
6
7
14
32:44
25
P
V
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body