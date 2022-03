Pre súperov sú červeným súknom, ktoré už piatykrát roztrhali

Za všetkých spomenieme bývalého reprezentanta Mariána Hada, ktorý diriguje obranu žlto-zelených už štvrtý rok, no a do brány chodí občas vypomáhať ďalší exligista Miroslav Filipko, ktorý je v klube športovým riaditeľom.

Kvalitu z okolia Topoľčian dotiahli do svojho tímu ale aj Solčany, veď Ich obranu drží bývalý prvoligový futbalista Peter Doležaj, ktorý je hrajúcim trénerom mužstva.

Trojzápasovú šnúru bez víťazstva zakončili v ôsmom kole v silnom Bábe, kde v bláznivom zápase po dvoch pokutových kopoch prehrávali už 3:0, aby potom vyrovnali, no desať minút pred koncom ich obral o všetko gólom na 4:3 najlepší strelec súťaže Matej Porubský. Solčany remizovali ešte dvakrát 1:1, v Hornej Královej a aj v Zbehoch.

Hlavička Petra Kalinu tesne minula cieľ, so zakončením Romana Litwiaka si poradil Patrik Hipp, ale veľkú šancu zahodil v 31. minúte po náhodne odrazenej lopte z 13 metrov novic Marcel Kurej.

Solčany (s jednou zimnou posilou) vedeli s kým majú dočinenia, ale nezabúdali hlavne na to, po čo si prišli. Obhajca prvenstva mal aj lepšie fázy hry, no prvoradá bola obrana, ktorá pracovala spoľahlivo. Loptu v držaní mali väčšinou domáci, ktorí si ale vyloženú šancu dlho nevypracovali, keď v ich hre chýbala emócia.

Domáci nastúpili s kvartetom zimných posíl, ale bez zraneného Mariána Hada a Vratislav Gajdoš naskočil až v závere. Branč bol väčšinu zápasu lepší, dirigoval tempo hry a ak by strelil otvárací gól skôr, domácej strate sa mohol vyhnúť.

V nedeľňajšom zápase so Solčanmi potreboval domáci Branč tri body, ak chcel reálne myslieť na jedno z dvoch (reorganizačných) postupových miest do štvrtej ligy.

V 69. minúte ukázal rozhodca na biely bod, lenže kanonier Michal Béger prestrelil z pokutového kopu o pol metra stred brány. V 72. minúte mali tutovku aj hostia. To, keď Michal Kaman prešprintoval dvojicu zadákov, ale zoči-voči Patrikovi Hippovi si z mierneho uhla neporadil.

Najmä Branč je novej ére známy kvalitou vo svojom kádri, no na jeho súpiske sme uplynulú nedeľu márne hľadali čo i len jedného odchovanca.

Nedeľňajšia dohrávka Branč – Solčany, keď sa na okolí majstrovské stretnutia ešte nehrali, mala byť magnetom pre futbalového fajnšmekra, veď v základných zostavách oboch rivalov nie je veľa hráčov, ktorí by v minulosti nehrali vyššie súťaže, ako piatu ligu.

Dvestovka prítomných divákov videla nielen taktické šachy miestami bez potrebného vzruchu, ale v záver aj pravé futbalové divadlo so všetkým, čo k tomu patrí.

Marián Had však nakoniec nehral vôbec, pretože v generálke, v ktorej Branč pokoril Prievidzu 3:0, sa zranil, kým Peter Doležaj vydržal na lavičke v role hrajúceho trénera pokiaľ bolo 0:0.

Pozvánkou pre diváka mohlo byť aj obsadenie stopérskych postov, veď v domácom OFK tam hrá bývalý reprezentačný obranca Marián Had, kým v tíme hostí exprvoligista Peter Doležaj.

Tak som sa pokúsil múr obstreliť a vyšlo to,“ opísal vyrovnávajúci gól na konečených 1:1 bývalý ostrý prvoligový stopér, ktorý kedysi obdivoval povestné priame kopy Brazílčana Roberta Carlosa. „Áno, ale ja už teraz pri trénovanosti v piatej lige tvrdú strelu určite nemám, už to iba obstreľujem a skôr špekulujem,“ smial sa 40-ročný hrajúci kouč Doležaj, ktorého vyrovnávajúci gól v Branči posunul jeho OFK na druhé miesto silnej piatej ligy.

Prestrelil všetko, aj zimnú posilu Patrika Hippa a lopta skončila v sieti. „Ja už nehrám celé zápasy, nastupujem napríklad v podobných situáciách, ako v Branči. Všimol som si však, že Patrik Hipp (syn bývalého asistenta trénera reprezentácie SR, pozn autora), ktorého som poznal z druholigového Svätého Jura, si postavil do múra akosi málo hráčov.

Lopta je guľatá a dobre to vedel aj hrajúci tréner OFK Solčany Peter Doležaj, ktorý bol ešte ako kapitán prvoligovej Trnavy známy extrémne tvrdou strelou a ktorý sa - po otváracom góle - okamžite dožadoval striedania. Arbiter ho pustil do hry dve minúty pred koncom a jeho chvíľa prišla v poslednej minúte, keď si postavil loptu na priamy kop asi desať metrov za šestnástkou.

Na všetko sa zabudlo, keď Béger šesť minút pred koncom gólom na 1:0 rozjasal svojich. „Výbornú prácu odviedol Vratislav Gajdoš, ktorý ma v šestnástke ideálne našiel a ja som to povedľa Mateja Kopeckého už trafil.“ Podľa vyhláseného kanoniera mal zápas minimálne štvrtoligovú úroveň. Škoda len, že divácka návšteva nebola väčšia.

„My sme nevyužili právo postupu ani vlani, pretože cestovať napríklad až k južným hraniciam do Gabčíkova či Veľkého Medera nám nevyhovuje. Táto piata liga je pre nás ideálna, väčšina mužstiev má kvalitu a aj v odvetách chceme hrať do posledného kola o najvyššie priečky. Neviem, či v tejto sezóne bude mať niekto záujem o postup do štvrtej ligy, možno práve Branč,“ hovoril Peter Doležaj.

V reorganizačnej sezóne by mali byť „k dispozícii“ dokonca dve postupové miesta, dnes je však otázne, kam sa dokážu Brančania v tabuľke vyšplhať, keď až piati súperi ich v štrnástich jesenných kolách obrali o body. Vlani sa do piatej ligy dostali z druhého miesta, keď víťaz „okresu“ Klasov postúpiť nechcel.

Tabuľka