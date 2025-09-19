Štvrtoligista v tejto sezóne ešte neprehral a neinkasoval. Brankár ťahá sériu už 645 minút

BRATISLAVA. V najvyššej regionálnej bratislavskej súťaži je po šiestich kolách iba jedno mužstvo bez prehry.
ŠK Nová Dedinka sa môže pýšiť aj ďalšou nulou v tabuľke IV. ligy BFZ: v tejto sezóne ešte neinkasovala ani gól.
Zverenci Štefana Bodiša sú na treťom mieste tabuľky s 12 bodmi, na lídra z Bernolákova strácajú jeden bod.
Nečakane úspešný štart
„Mali sme náročný žreb. V úvodných šiestich kolách sme mali všetky najväčšie derbyzápasy. Nečakali sme taký úspešný štart,“ priznal tréner Novej Dedinky.
Jeho mužstvo v prvom kole zdolalo Bernolákovo 3:0, uhralo bezgólové remízy v Dunajskej Lužnej a doma s Jakubovom, zdolala Tomášov 2:0, zaknihovalo ďalšiu bezgólovú remízu na pôde NŠK 1922 Bratislava a naposledy zdolalo Ivanku pri Dunaji 1:0.
Bernolákovo aj Dunajská Lužná sa pritom netaja tými najvyššími ambíciami.
„Vystrelilo to tak, že momentálne sme na treťom mieste bez inkasovaného gólu. Zásluhu na tom má celé družstvo a náš brankár Matúš Ivan, ktorý nás viackrát podržal,“ vravel Štefan Bodiš.
Hneď prvý zápas s Bernolákovom sa konal počas hodových slávností. „Vedeli sme o silných stránkach súpera, aj o tom, že majú veľké ambície. Dokázali sme ich však zdolať rozdielom triedy. Mali sme ich rozanalyzovaných a strelili sme góly z krídelných priestorov,“ uviedol tréner.
Výhra v „El Clásico“
Za najcennejšie považuje víťazstvo nad Tomášovom, tohto súpera totiž Nová Dedinka už tri roky nezdolala.
Navyše medzi celkami panuje veľká rivalita, ich vzájomný súboj nazývajú aj „El Clásico“ Bratislavského kraja.
„Tento súboj je veľmi dôležitý pre celý klub aj fanúšikovskú základňu. Sme súperi na ihrisku aj mimo neho. Sú tam zdravé emócie,“ vyzdvihol Bodiš.
V prvých dvadsiatich minútach mal Tomášov dobré príležitosti, ale Novú Dedinku podržal brankár a v druhom polčase domáci dali dva góly.
„Pre celý klub to bolo momentálne najväčšie víťazstvo,“ vyzdvihol.
Tomášov je tradičným účastníkom najvyššej regionálnej súťaže, Nová Dedinka sa v nej etablovala len posledné roky.
„Stále nás považujú za taký menší klub v súťaži, hoci už roky sme plnohodnotným súperom každému tímu. Už sa do Novej Dedinky nechodí len tak po body,“ podčiarkol tréner.
„Po zápase aj Tomášovčania uznali našu kvalitu, že sme vyhrali zaslúžene, za čo im patrí rešpekt,“ doplnil.
Neprekonateľný už 645 minút
Brankárskou jednotkou Novej Dedinky je Matúš Ivan, ktorý v tejto sezóne ešte neinkasoval. Nedostal gól ani v poslednom zápase minulého ročníka.
Aktuálne ťahá sériu 645 minút bez inkasovaného gólu.
„Vo futbale platí, že ofenzíve vyhráva zápasy a defenzíva vyhráva tituly. My nemáme ambície postúpiť, naším cieľom je, aby nás to bavilo. Teší nás že sme zatiaľ neinkasovali gól a neprehrali zápas, ideme pokorne,“ zdôraznil tréner.
Od zverencov dostal otázku, že ktoré družstvo malo v najvyššej regionálnej súťaži čisté konto po šiestich kolách.
„Prebehol som posledné ročníky v Bratislavskom kraji na Futbalnete a nenašiel som takéto družstvo. Dokonca aj Inter Bratislava, keď postupoval, remizoval vo štvrtom kole práve u nás v Novej Dedinke 1:1,“ poukázal na štatistickú zaujímavosť kouč štvrtoligistu.
Extrémna výzva v pohári
Brankár Ivan má veľký podiel aj na tom, že sa Nová Dedinka dostala do 3. kola Slovnaft Cupu.
V oboch pohárových stretnutiach začínal v bránke Milan Jakubík, no keď sa blížil koniec riadneho hracieho času, tréner poslal do bránky Matúša Ivana.
V jedenástkovom rozstrele proti NŠK 1922 Bratislava aj proti Slovenskému Grobu chytil niekoľko penált a vďaka tomu Nová Dedinka postúpila.
V treťom kole ju čaká „miniderby“ so Sencom, ktorý v súčasnosti hrá tretiu ligu, ale predtým dlhé roky pôsobil vo štvrtej lige BFZ.
„Pre mňa ako trénera je to jediné družstvo, ktoré som nedokázal zdolať za tie roky. Je to extrémna výzva pre mňa, pre chalanov aj pre celý klub,“ uviedol Štefan Bodiš.
Ešte sa sústredí na víkendové ligové kolo, takže nevedel povedať, či znovu dá príležitosť v bránke Jakubíkovi, alebo Ivan pôjde medzi žrde od začiatku.
„Pohárové stretnutia sú iné, plné emócií. Budeme hrať doma pred vlastnými fanúšikmi. Ideme do zápasu s pokorou, ale budeme chcieť využiť domáce prostredie,“ uzavrel tréner Novej Dedinky.