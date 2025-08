Dedinský Van Gaal? Tréner v závere zaskočil všetkých, striedajúci brankár vychytal postup

BRATISLAVA. Pred jedenástimi rokmi vo štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale hralo Holandsko s Kostarikou nerozhodne a zápas sa blížil do penaltového rozstrelu. Vtedajší tréner Holanďanov Louis Van Gaal spravil nečakaný ťah: vystriedal brankára Jaspera Cillessena a na ihrisko poslal náhradného gólmana Tima Krula. Ten sa napokon v rozstrele stal hrdinom a aj vďaka nemu Holanďania postúpili.

Tréner štvrtoligového ŠK Nová Dedinka Štefan Bodiš sa o tejto epizóde svetového futbalu dozvedel až po pohárovom zápase s NŠK 1922 Bratislava. V prvom kole Slovnaft Cupu spravil presne ten istý ťah.

Po deväťdesiatich minútach bol stav zápasu 1:1, napokon Nová Dedinka vyhrala penaltový rozstrel 3:1.

Aj v minulosti chytil penalty „NŠK Bratislava je súper, ktorého dobre poznáme aj zo súťaže, zo štvrtej ligy BFZ, ale prešiel v lete určitými zmenami. Mal som ich napozeraných, vedel som o ich slabinách pri štandardných situáciách,“ vysvetľoval Bodiš. Presne to využilo jeho mužstvo už v 3. minúte a po nacvičenom signáli zásluhou Tomáša Juraja Vaška išlo do vedenia. „Potom sa hra vyrovnala, hosťom sa zaslúžene podarilo vyrovnať,“ doplnil tréner domácich. Stalo sa tak v 77. minúte, keď skóroval Peter Lipa. Bodiš už vtedy pohrával s myšlienkou, že ak by išiel zápas do rozstrelu, pošle na trávnik brankára, ktorý má vysokú úspešnosť pri jedenástkach. Matúš Ivan chytil v minulosti pokutové kopy v kľúčových chvíľach. „Som pri mužstve štvrtý rok a vždy, keď mal príležitosť, tak nás podržal,“ zdôraznil tréner. Vlani na jar zneškodnil jedenástku v pridanom čase v Modre, keď Nová Dedinka vyhrávala 1:0 a napokon získala všetky tri body. V apríli tohto roku v Senci pred plnou tribúnou tiež chytil pokutový kop.

Keď už bežala deväťdesiata minúta a asi dvadsiata sekunda pohárového stretnutia, hra bola prerušená pre vhadzovanie. Tréner spontánne zakričal: „Budeme striedať!“ „Šokoval som tým celý realizačný tím, celú tribúnu a samozrejme, aj nášho prezidenta. Ja som však bol presvedčený o tom, že to je správny ťah,“ vravel Bodiš. Brankár Matúš Ivan bol pred zápasom trocha sklamaný, že sa nedostal do základnej zostavy, ale prijal trénerovo rozhodnutie. „Som realista a uvedomujem si, že keď som zo štyroch prípravných zápasov na troch nebol, lebo tak mi vyšla dovolenka, tak nemôžem čakať, že po troch tréningoch budem hneď v bráne,“ uviedol gólman Novej Dedinky.

Mal dobrého mentora „Mal som tú česť pôsobiť v klube s brankárom Aymenom Kroumom, ktorý ma veľmi veľa naučil o penaltách,“ vravel pre Sportnet Matúš Ivan. 33-ročný Tunisan v súčasnosti pôsobí v Malackách, ale v Novej Dedinke strávil spolu s Ivanom tri roky. „Za ten čas dostal asi jeden gól zo šiestich či siedmich penált. Hneď v prvých dvoch zápasoch za Novú Dedinku chytil dva pokutové kopy. Samozrejme, že ma to zaujímalo, ako to robí,“ uviedol Ivan. Od skúseného kolegu dostal viac tipov, upozorňoval ho aj na to, že proti kvalitnejším hráčom z vyššej ligy už niektoré veci neplatia. Keď sa zápas s NŠK Bratislava blížil ku koncu, Ivan už tušil, že by mohla nastať situácia, že ho tréner pošle do bránky. „Sledoval som hráčov, kto ako hrá, ako sa stavia k lopte, kam približne kope. Už dopredu som nad tým rozmýšľal. Vždy si všímam reč tela hráčov súpera,“ prezradil. „Samozrejme, je to zásluha hráčov, ktorí nastúpili, že sme sa do penált dostali,“ vyzdvihol.

Brankár ŠK Nová Dedinka Matúš Ivan. (Autor: Archív ŠK Nová Dedinka)

Keď mu tréner oznámil, že má ísť na ihrisko, bol prekvapený, ale nie zaskočený. „Aj keď začnem na lavičke, pripravujem sa tak, že možno v prvej minúte pôjdem do bránky, môže sa stať hocičo,“ vysvetľoval. Rozstrel začínali hostia, Ivan išiel ako prvý do brány. „Usúdil som, že by to hráč súpera mohol kopnúť na moju ľavú stranu. Kopol doprava a premenil,“ vravel brankár Novej Dedinky.

Brankár je vo výhode Práve v tej chvíli sa začala veľká psychologická hra medzi brankárom a exekútormi. „Pri druhom hráčovi som rozmýšľal takto: Buď sa bude držať strany, kam dal jeho spoluhráč, ktorý premenil, alebo práve preto kope do opačnej, lebo si bude myslieť, že brankár zmení stranu. Znovu som sa hodil doľava a druhý hráč tam loptu kopol a strelu som chytil,“ opisoval dramatickú zápletku Ivan. „Pri ďalšej penalte je prirodzené, že keď prvý hráč kopol doprava, premenil, druhý doľava a nepremenil, tak sa exekútor vráti k tej strane, kde penalta bola premenená,“ prezradil. Hodil sa doprava a zase strelu chytil. „Predpokladám, že ich štvrtý hráč už bol nervózny, že dvaja pred ním nepremenili, tak prestrelil,“ vravel Matúš Ivan. Je presvedčený, že pri pokutovom kope je brankár v psychickej výhode: od neho sa nič neočakáva, všetok tlak je na strelcovi. O penaltách sa najmä v prostredí amatérskeho futbalu často hovorí, že sú lotéria a preto sa to ani neoplatí trénovať. „Nielenže sa to oplatí, ale podľa mňa by sa to malo trénovať. Ak brankár vie, čo robí, má väčšiu šancu pri penalte ako hráč,“ podčiarkol. Sčasti súhlasí s tvrdením, že penalta sa nedá chytiť, len zle kopnúť. „Svojím spôsobom to platí, ale ja ako brankár viem donútiť hráča k tomu zlému kopu,“ vyzdvihol.

Láka ich miniderby Zápas s NŠK Bratislava bol pre trénera Štefana Bodiša 101. súťažný na lavičke Novej Dedinky. „Nevedel som o tom, že Van Gaal spravil niečo podobné s brankármi. Až po zápase mi povedali, že som novodobý Van Gaal, ale samozrejme s nadsázkou,“ vravel kouč, ktorý sa považuje za veľmi ambiciózneho a aktuálne študuje A-licenciu. „Mám vyššie ciele, som zanietený tréner. Chalani pred zápasom prvýkrát mali videoprípravu, na amatérskej úrovni to nie je bežné,“ prezradil.

Tréner ŠK Nová Dedinka Štefan Bodiš. (Autor: Archív Š. B.)