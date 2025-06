Tešili sa, akoby vyhrali Stanley Cup. Súťaž ovládli s vlastnými odchovancami, no nepostupujú

V Lozorne by pred sezónou nepovedali, že skončia na špici tabuľky. Pre miestnych trénerov a funkcionárov je to prekvapenie.

V Lozorne sa obávali hlavne záveru súťaže. Pretože v minulej sezóne získali z posledných troch zápasov len tri body.

„Čakali sme, že to bude náročné. Z deviatich možných bodov sme však vybojovali sedem, čo bolo veľmi dobré,“ dodal.

Triumf pečatilo Lozorno domácou remízou 1:1 s Kalinkovom.

„Ak by sme prehrali a mali by sme so Závodom rovnaký počet bodov, rozhodovalo by celkové skóre, pretože vzájomné zápasy sme mali rovnaké.

Skóre sme mali o dosť lepšie, takže sme sa snažili byť v pohode.