Napínavý boj o postup aj záchranu v tretej lige. Tento ročník je najvyrovnanejší, vraví hráč lídra

V súvislosti so súčasným dianím v II. lige je celkom reálne, že by po skončení tohto ligového ročníka mohli o súťaž vyššie z východu postúpiť aj dve družstvá.

V súťažných stretnutiach III. ligy musí byť v družstve U23 na hracej ploche počas celého stretnutia minimálne 7 hráčov vekovej kategórie do 23 rokov a mladších. Do spomínaného počtu 7 hráčov sa započítavajú aj zahraniční futbalisti.

B-mužstvá sa oficiálne sa budú volať názvom klubu doplneným o "U23". Na východe Slovenska to budú Košice a Prešov.

Najlepšie z prenasledovateľov TUKE sú na tom Vranovčania. Tí spolu so Stropkovom, Sninou a Spišskou Novou Vsou, aj keď ich bodová strata je už vyššia, stále patria k ašpirantom na postup.

Mužstvá v pohodlnom strede tabuľky (od šiesteho po desiate miesto) len ťažko pripustia pád nižšie. No ani oni nemôžu spať na vavrínoch a potrebujú zbierať body.

"Za mňa možno povedať, že za tie roky, čo som v tretej lige, je tento ročník najvyrovnanejší. Mnoho zápasov spĺňa vysoké štandardy. Vyrovnanosť sa ukazuje aj na výsledkoch. Sú to skvelé zápasy.

Z nášho uhla pohľadu ako klubu je cieľ jednoznačný – ukazovať hru, ktorú trénujeme, princípy, ktoré nás charakterizujú, aby proti Slávii súperi hrali neradi. My hráči, samozrejme, chceme tou našou hrou víťaziť v každom zápase a mať z toho radosť. Čo sa týka postupu, sústredíme sa na každý zápas.

Či nás tento prístup zaveje vyššie, to už nie je otázka na mňa. Zatiaľ som však nezachytil, že by sme si balili kufre do vyššej ligy, ale život ma naučil nehovoriť nikdy. Zároveň pripúšťam, že v tretej lige sú kluby, ktoré sú na túto výzvu pripravené lepšie."