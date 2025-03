Štvrtoligisti na východe cítia špeciálnu šancu na postup, no jeden klub má existenčné problémy

Teoreticky je možné, že sa do tretej ligy (tiež zložením regionálnej, ale riadenej SFZ) poberú až štyri mužstvá.

Toto sa určite javí ako plus pre divákov pre to, že sa dá očakávať atraktívny futbal s vysokým nasadením.

"Ciele klubu sú tie najvyššie. Chceli by sme nadviazať na vydarenú jeseň a postúpiť. V príprave sme absolvovali zápasy s tímami z vyšších súťaží, kde sa pekne ukázalo, na čom ešte musíme popracovať. Taktiež hráme KFL, kde sme postúpili medzi 4 najlepších. Káder sme doplnili minimálne, ale verím, že chlapci, čo prišli, zabojujú o svoje miesto v zostave," vraví Vilkovský o ambíciách Medzeva.

Brankár jedného z ašpirantov na postup, Juraj Tuleja zo Sabinova, priblížil zimnú prípravu aj zmeny v mužstve, ktoré by mali pomôcť v bojoch, v ktorých sa Sabinovčania nevzdávajú nádeje na postup

Už o priečku nižšie je to však iné. Druhý Kežmarok má o sedem bodov menej a od tretieho až po siedmeho sú bodové rozdiely minimálne.

Ako to s postupujúcimi bude vyzerať, sa dozvieme až po skončení tohto ligového ročníka.

"Káder sa mierne obmenil. Nikto neodišiel, naopak z hosťovania sa vrátili Martin Lipčák a Filip Vaňo a vybavili sme ďalších dvoch hráčov. Vyzerá to tak, že na jar by sme nemali byť slabší ako na jeseň," dodal.

Teoreticky sa hovorí o viacerých a ako sme už spomínali, maximálne by mohli postúpiť štyri tímy. K tejto možnosti môže dôjsť, ale len za určitých okolností.

V ideálnom prípade zostúpi iba jeden

Na druhom konci tabuľky sú Medzilaborce so 6 bodmi, predposledný Svidník ich získal 10 a štrnáste Rudňany nazbierali 13 bodov.

Ak by platilo vyššie uvedené a postupovali by dvaja alebo viacerí, vypadávať by mal len jeden.

Veľký Šariš je desiaty a má 20 bodov. Vyzerá to tak, že by mohol pokojne plávať v strede tabuľky. Stačia však len tri zbabrané zápasy a môže byť zle. To samozrejme Šarišanom nikto nepraje.