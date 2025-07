Chceli postúpiť, cieľ dosiahli už pred štartom sezóny. Neváhali sme ani sekundu, tvrdia

BRATISLAVA. Keď po viacerých úspešných záchranných misiách dostal ponuku bojovať o postup, tešil sa na novú výzvu. Napokon to však osud zariadil tak, že prvý cieľ klub splnil už pred začiatkom sezóny. Futbalisti SFC Kalinkovo obsadili v minulej sezóne piate miesto v V. lige BFZ, ale keďže až tri kluby pred nimi neprejavili záujem o postup do vyššej súťaže, boli zaradení do IV. ligy.

Omladený káder „Lákala ma výzva bojovať o postup, a teraz si ľudia zo mňa robia žarty, či to znovu bude o záchranu,“ poznamenal so smiechom tréner Peter Bogar, ktorý s mužstvom pracuje od polovice júna.

Predtým Kalinkovo viedol tri roky tréner Jozef Balog. Bogar v minulosti úspešne zachránil v piatej lige BFZ Čunovo aj Lamač, v piatej lige ZsFZ zase udržal v súťaži Nový Život – Eliášovce.

Vo štvrtej lige ešte nepracoval, ale sledoval dianie v nej a teší sa na vyššiu súťaž. „V piatej lige je viac skúsených hráčov, kým štvrtá liga je behavejšia. Myslím si, že nám to bude vyhovovať. Káder sme dobre omladili,“ zdôraznil tréner. Rozdiel je aj v príprave a v prístupe k zápasom. „Vo štvrtej lige sa už súperi viac analyzujú, pripravujú sa štandardky. Je to už na inej úrovni. Nie je to len o tom, že si ideme zahrať,“ podčiarkol. Novinkou je, že si zabezpečili VEO kameru, aby si vedeli zanalyzovať tréningy a zápasy.

„Myslím si, že nebudeme hrať o záchranu, podarilo sa nám dotiahnuť dobrých hráčov,“ poznamenal Bogar. Na prestup prišli Rastislav Jendruš z Mostu pri Bratislave, Lukáš Vilim zo Šamorína a Juraj Hric z Rovinky. Na hosťovanie získali Patrika Hauta z Domina Bratislava, Petra Hudeca a Adama Bobovníckeho zo Šamorína, Mareka Guľu a Tomáša Schmidta z Petržalky a Adama Taufera z Rače. „Mužstvo trénuje trikrát do týždňa a chodí 15-20 chlapcov,“ doplnil Peter Bogar. Komunikujú na dennej báze S prezidentom klubu bol v kontakte už pred skončením minulej sezóny. „Poznáme sa dlhšie, vždy som ho vnímal ako zanietenca pre futbal a veľmi šikovného manažéra. Zachránil už tri kluby pred vypadnutím a teraz bola jeho úloha postup. Zhoda náhod chcela, že už pred prvým tréningom sme zrazu vo vyššej lige,“ poznamenal prezident klubu David Gavaľa.

Peter Bogar a David Gavaľa. (Autor: Archív P. B.)

„Veľmi sa mi páči naša spolupráca. Komunikujeme prakticky na dennej báze a o všetkom vedenie informuje,“ doplnil. „Dlhodobo podporujem klub v našej obci. Cítim spoločenskú zodpovednosť a som toho názoru, že dobré veci treba podporovať. Najmä som chcel zúročiť aj manažérske zručnosti,“ uviedol prezident klubu.

Podniká v oblasti cestovania, má cestovnú kanceláriu, ktorá je hlavným sponzorom. Pre mužstvo to znamená zaujímavé benefity a motivačné prvky, v prípade úspechu sa po sezóne môžu tešiť na dovolenku. „Ak by sme skončili vo štvrtej lige do ôsmeho miesta, sľúbili nám, že sa pôjdeme kúpať k moru do Talianska,“ prezradil tréner Bogar. Diváci sa zase môžu tešiť v prestávke majstrovských zápasov na súťaž o zaujímavé zájazdy. Tešia sa na derby Kalinkovu sa otvorila možnosť ísť do vyššej súťaže po tom, čo víťaz súťaže Lozorno, druhý tím tabuľky Závod ani štvrtý celok Šenkvice neprejavili záujem o postup. Do IV. ligy sa tak napokon dostali z tretieho miesta Kráľová pri Senci, z piateho Kalinkovo a zo šiesteho Karlova Ves.

„Bolo to niečo, o čo sa snažíme už dlhšie, preto keď sa táto možnosť naskytla, neváhali sme ani sekundu,“ zdôraznil prezident klubu Gavaľa. „Boli by sme blbí, ak by sme to nezobrali. Veď v tej ďalšej sezóne sa mohlo stať hocičo, náhodou by sme boj o postup prehrali o bod alebo o vzájomný zápas,“ vravel Bogar.

„Získame tým veľmi zaujímavé derby, ktoré budeme môcť hrať v našej krásnej obci. Som si istý, že budeme hrať pekný futbal a fanúšikovia budú chodiť radi,“ doplnil. Na derbyzápasy sa teší aj tréner Bogar. „Skoro každý druhý zápas bude derby. Na jeseň privítame doma Rovinku aj Dunajskú Lužnú. Futbal robíme preto, aby chodili ľudia, aby sa tým bavili,“ uviedol Gavaľa. V Slovnaft Cupe čaká Kalinkovo ďalší pikantný zápas s Kráľovou pri Senci. „Zobrali nám po konci súťaže troch hráčov,“ poznamenal tréner Bogar. Víťaz stretnutia narazí na ďalšom kole na bratislavský Inter.

S dopravou problém nebude Cieľom nováčika v IV. lige bude umiestnenie v prvej polovici tabuľky. „Všetko lepšie bude len príjemný bonus. Úprimne, najradšej by som ale opäť raz oslávil aj postup, i keď som si plne vedomý, že v tomto prípade už je to oveľa zložitejšia úloha,“ vyhlásil prezident klubu.