VIDEO: Na dedinu prišiel bývalý reprezentant. Okamžite dal luxusný gól

Mal som myšlienku, že, keď budem v okolí šestnástky, vyskúšam to. Podobný gól som strelil na rozcvičke, takže som veril, že to príde aj v zápase.

Okrem toho som cítil, že nie som dostatočne nachystaný, že po nevydarenom roku, keď som bol zdravý, no nedostal som dostatok príležitostí, by som potreboval nakopnúť. Nájsť opäť chuť k futbalu a Ladomerská Vieska mi prišla ako ideálna voľba v kombinácii s vysokou školou, ktorú navštevujem v Banskej Bystrici.

Viacero klubov a možností bolo v riešení, ale, žiaľ, nevyšlo to. Takže to už neriešim.

Na jednej strane som to rešpektoval, no na druhej strane som stratil chuť do futbalu a netešil sa na tréningy

Ťažko povedať. Asi to bolo o vzájomnej dôvere, ktorú som necítil od trénera. Trénoval som, bol som zdravý, no minúty neprišli.

Ladomerská Vieska je v štvrtej lige nováčikom. Veríte, že by mohla opäť vyhrať súťaž a postúpiť do tretej ligy?

Verím, že mužstvo na to má svoju kvalitu. Takže by to mohlo zvládnuť. Je to však ešte ďaleko, pôjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, ako sa nám bude dariť. Isté však je, že chceme skončiť na horných priečkach tabuľky.