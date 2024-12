Najlepším strelcom je dozorca z väznice. Rešpekt musí byť, tvrdí

Suverénne ste najlepším kanonierom súťaže, v ankete Jedenástka jesene 2024 ste dostali najviac hlasov. Čo to pre vás znamená?

Samozrejme, že to vnímam veľmi dobre. Je to pre mňa pozitívny impulz do ďalšej kariéry. Teší ma, že ma za najlepšieho označili aj tréneri súperov. Je to dobrá vizitka a motivácia do ďalšieho priebehu sezóny.