Trénera treťoligistu poslali na dovolenku. Negatívna séria však pokračuje

„Dostali sme tri góly zo štandardiek. Držanie lopty sme mali veľmi vysoké, herne to nebolo zlé, ale čo z toho, keď si nevieme pokryť hráčov pri štandardných situáciách,“ povzdychol si Petrán.

„Musíme sa sami vyhrabať zo situácie, do ktorej sme sa dostali,“ poznamenal Petrán.

„Snažia sa a sú to dobrí futbalisti, ale nemôžeme očakávať od 18 či 19-ročných chalanov, že budú rozdielovými hráčmi a budú ťahať mužstvo. Obzvlášť, keď sa už dlhšie nedarí. Veď sú to ešte deti,“ podčiarkol Petrán.

Nie je to ideálne riešenie

Súčasné riešenie trénerskej otázky nepovažuje za ideálne.

„Nie je to jednoduché, musím si pripraviť ihrisko, rozcvičku, taktiku a sústrediť sa aj na svoj výkon. Inak to vidíte z ihriska, inak z lavičky. Prejaví sa to aj pri striedaniach,“ poznamenal Petrán.

Konateľ klubu Ondrej Václavik uviedol, že Bari zatiaľ dostal dovolenku na dva týždne. „Dostal šancu Peter Petrán. Ak sa nič nezlepší, tréner sa musí vrátiť naspäť,“ skonštatoval konateľ.

Na zápas do Námestova sa Bari prišiel pozrieť vlastným autom, sedel v hľadisku.

V nasledujúcom kole privíta Rimavská Sobota Stropkov.

