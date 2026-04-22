Nezlyhá ako trénerka, ale ako žena, boja sa Nemci. Futbal má problém so sexizmom, píšu

Zhruba dvadsať fotografov a kameramanov sa krátko pred výkopom zhromaždilo pri vyhradenej zóne pre trénera. Tlačili sa o najlepšie možné miesto, aby nasnímali historickú chvíľu.
Sobotňajší duel v nemeckej Bundeslige medzi klubmi 1. FC Union Berlín a VfL Wolfsburg bol špecifický, pričom bol jeho súčasťou aj slovenský stopér Denis Vavro.
Lavičke domáceho mužstva totiž šéfovala žena, 34-ročná Marie-Louise Etaová.
Stala sa prvou trénerkou v mužskej Bundeslige, čím sa zapísala do histórie. Takisto je prvou hlavnou trénerkou v jednej z top piatich líg v Európe.
V nemeckom futbale mala Etaová svoju predchodkyňu Sabrinu Wittmannovú, ktorá pred dvoma rokmi prevzala treťoligový FC Ingolstadt 04, avšak nie klub z najvyššej súťaže.
Pútala väčšiu pozornosť než Real
Za posledný týždeň sa stal nemecký klub senzáciou v médiách po celom svete.
Na prvej tlačovej konferencii Etaovej sa zišlo až štyridsať televíznych štábov z celého sveta. Takú účasť v konferenčnej miestnosti klub vraj nemal ani pred zápasom Ligy majstrov proti Realu Madrid.
Etaová bola pred dvomi rokmi prvou ženou, ktorá sedela na lavičke mužstva v Lige majstrov. Bola jednou z asistentiek trénera v dueli Unionu. Doposiaľ viedla juniorský tím do 19 rokov.
Je manžel Benjamin Eta je takisto futbalový tréner. Vedie družstvo žien RB Lipska do 20 rokov, respektíve rezervu ženského A-tímu.
Pochvalu zložil Etaovej aj tréner úradujúceho šampióna nemeckej Bundesligy Bayernu Mníchov Vincent Kompany:
„Som z toho nadšený. Otvára príležitosti pre mladšie ženy, ktoré cítia, že sa môžu stať v budúcnosti trénerkami. Prajem jej len to najlepšie. Len dúfam, že s ňou nebudú zaobchádzať ako s mužom, a že jej dajú viac trpezlivosti."
Dominantný futbal na výhru nestačil
Etaová v sobotu prehrala svoj prvý zápas na lavičke Unionu Berlín proti VfL Wolfsburg 1:2, no napriek prehre zanechala oslnivý dojem.
Jej tím prestrieľal súpera 26:5, pričom išlo o najväčší počet streleckých pokusov berlínskeho mužstva v tejto sezóne. „Štatistika, ktorá hovorí za všetko,“ zdôraznil po stretnutí kapitán Unionu Berlín Christopher Trimmel.
V kolónke očakávaných gólov svietilo Unionu číslo 2,9, zatiaľ čo na opačnej strane len 0,2.
Fanúšikovia Unionu ocenili výkon Berlínčanov, za čo ich po záverečnom hvizde odmenili hlasitým potleskom.
„Boli samozrejme sklamaní, ale aj veľmi spokojní s tým, ako dnes chlapci hrali. Nechali na ihrisku srdcia a dokázali zrealizovať veľa z toho, čo sme si pred zápasom povedali. Jediné, čo k tomu naozaj nesedí, je výsledok," zhodnotila svoj prvý duel trénerka.
„Som presvedčená, že s tým, ako sme dnes hrali, vyhráme zápasy v nasledujúcich týždňoch,“ dodala.
Tím povedie len do konca sezóny
Trénerka prevzala tím, ktorý figuruje v strede tabuľky, pričom sa pri pokračujúcej negatívnej sérii môže ponoriť do zostupových vôd.
„Ak zlyhá, tak nie ako trénerka, ale – v očiach mnohých – ako žena. To znamená, že na jej pleciach leží obrovská zodpovednosť nielen za ekonomickú budúcnosť klubu, ale aj za všetky ženy v mužskom futbale," píše nemecký Sportschau.
So šesťbodovým náskokom pred šestnástym FC St. Pauli v boji o udržanie sa v Bundeslige by teoreticky jedno víťazstvo z posledných štyroch zápasov mohlo stačiť na zabezpečenie záchrany.
„Nejde o mňa,“ tvrdila Etaová na tlačovej konferencii. „Ide o futbal.“
Prezident Unionu Berlín Dirk Zingler najnovšie priznal, že Etaová stopercentne nezostane pri kormidle mužstva nad rámec tejto sezóny. Povedie ho bude len v zostávajúcich ligových zápasoch tejto sezóny, a to bez ohľadu na výsledky.
„Pred dvoma týždňami podpísala zmluvu v našom tíme v ženskej Bundeslige. Mužský A-tím bude viesť päť zápasov a potom prevezme ženský tím," priznal pre nemecký SkySport.
Sexistické poznámky? Je to trápne, reaguje šéf
Napriek presvedčivému výkonu proti Wolfsburgu sa Etaová stala po dueli terčom sexistických komentárov na sociálnych sieťach.
Na niektoré z nich reagoval priamo oficiálny klubový účet Unionu Berlín.
„Nemecký mužský futbal má problém so sexizmom – naprieč všetkými štruktúrami," napísal nemecký Sportschau.
„Všimol som si to, ale odmietam čítať alebo dávať priestor takýmto nezmyslom. Stopercentne jej dôverujeme. Považujem za šialené, že sa s tým musíme zaoberať v tomto čase. Hovoríme tu o vysoko kompetentnej osobnosti. Je to jednoducho trápne," ozrejmil situáciu Horst Heldt, riaditeľ klubu.
„Čo sa týka môjho osobného postoja, myslím si, že je to nezávislé od pohlavia a malo by ísť o výkon," zdôraznila najnovšie v rozhovore pre oficiálny web nemeckej Bundesligy Etaová.
„Či už je daná osoba muž alebo žena, nemalo by ísť o to, aby sa niečo zdôraznilo, ale skôr o to, že táto osoba je pre danú pozíciu najlepšia."