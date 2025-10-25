Treťoligista prvý raz zvíťazil vonku. Darovali sme im góly, vravel domáci kapitán

RIMAVSKÁ SOBOTA. Futbalisti TJ Tatran Oravské Veselé získali v III. lige Stred v šiestich zápasoch vonku len jeden bod.
Vo svojom poslednom jesennom zápase na ihrisku súpera však zvíťazili 4:2 na pôde MŠK Rimavská Sobota.
Predtým Soboťania stratili doma iba dva body, hneď v úvodnom kole sezóny.
Prečkali úvodnú smršť
Prvých jedenásť minút prinieslo až tri nájazdy domácich na brankára, Matúš Greššák však vychytal Csabu Juhásza, Milana Sučáka aj Jána Ferleťáka.
„Pred zápasom sme presne toto hovorili v kabíne, že musíme vydržať prvých pätnásť minút. Mohlo byť 3:0, ale na keby sa nehrá. Brankár nás podržal,“ skonštatoval tréner hostí Vladimír Škuta.
Hostia skórovali hneď z prvej príležitosti, keď v 18. minúte strieľal nekompromisne pod brvno Ivan Kotora.
V závere prvého polčasu mohol ten istý hráč zvýšiť, ale vyznamenal sa aj domáci brankár Daniel Kotrík.
„Hostia po strelenom góle zahustili priestor pred šestnástkou a ťažko sme sa presadzovali. V polčase sme si povedali, že musíme hrať nátlakovo, chceli sme na nich vybehnúť,“ vravel po zápase domáci kapitán Csaba Juhász.
V 54. minúte domáci vyrovnali práve jeho zásluhou, keď strela Ruama Kevina Almeidu bola ešte zblokovaná, no Juhászova aj v spleti nôh našla cestu do brány.
Hostia trestali chyby
V rozpätí šiestich minút však prišli dva rýchle góly hostí. V 62. minúte domáci najprv zle vyriešili situáciu pri rohovej zástavke, hostia sa dostali do prečíslenia a Marek Hruboš skóroval.
V 68. minúte po rohu Lanka zvýšil na rozdiel dvoch gólov parádnou hlavičkou Daniel Cvik.
„Vedeli sme, že domáci chcú hrať futbal, chceli sme to využiť, získavať lopty v strede a rýchlo ísť do prečíslenia a potrestať chyby domácich,“ uviedol Škuta.
Domáce nádeje vrátil na chvíľu Ferleťák, ktorý v 71. minúte nedal šancu brankárovi.
O osem minút znova prišiel gól hostí, keď po zákroku domáceho brankára bol pri odrazenej lopte najrýchlejšie Hruboš a skóroval do prázdnej bránky.
„Mám pocit, že zo štyroch gólov sme tri darovali súperovi,“ trpko poznamenal domáci kapitán Juhász.
„Vedeli, čo chceli hrať, boli veľmi dobre pripravení. Postavili sa desiati pred šestnástku a čakali na príležitosti. Žiaľ, my sme im tie príležitosti dali,“ doplnil domáci kapitán.
Konečne boli kompletní
Oravskému Veselému sa v Rimavskej Sobote darilo aj v minulosti. V sezóne 2021/2022 tam vyhralo 3:0, v sezóne 2022/2023 zase zvíťazilo 1:0.
„Veril som v dobrý výsledok. Ani predchádzajúce zápasy sme nehrali zle, len sme neudržali vedenie 1:0. Raz už to muselo prísť, ani domáci nemôžu vyhrať všetky zápasy doma,“ poznamenal po stretnutí tréner hostí Vladimír Škuta.
„Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene. Pre divákov to bol dobrý futbal, padlo veľa gólov, terén bol super, hralo sa kombinačne,“ dodal.
Jeho mužstvo predtým vonku bodovalo iba na pôde ružomberského béčka, kde uhralo remízu 2:2.
„Konečne sme boli kompletní až na jedného zraneného hráča. Aj v Ružomberku sme boli kompletní a hneď to inak vyzeralo,“ vravel tréner hostí.
Súťaž je kvalitná, ale...
Oravské Veselé dva roky hralo spoločnú III. ligu Východ, kde boli mužstvá z východného aj zo stredného Slovenska.
V minulej sezóne sa však prihlásilo do IV. ligy Stred, kde skončilo na druhom mieste a po opätovnej reorganizácii sa ako nováčik vrátilo do obnovenej III. ligy Stred.
„Tá predchádzajúca III. liga Východ bola kvalitnejšia, ale aj táto súťaž má svoj náboj. Máme tam rôzne derby, Námestovo, Dolný Kubín, ale aj Martin. Sú tu kvalitné mužstvá, ale v niektorých zápasoch úroveň rozhodcov zaostáva,“ skonštatoval Škuta.
Oravské Veselé má ambíciu hrať v strede tabuľky. „Myslím si, že máme lepší káder, ako keď sme hrali III. ligu Východ. Zatiaľ nie sú výsledky, ale to súvisí s tým, že vždy nám chýbali štyria-piati, pracovne či pre zranenie. To by pocítilo každé mužstvo,“ uzavrel kouč.