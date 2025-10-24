Slovnaft Cup spoznal dvojice osemfinále. Rysuje sa veľké derby medzi Trnavou a Slovanom

BRATISLAVA. Účastníci Slovnaft Cupu spoznali svojich súperov v osemfinále.
Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu.
Do osemfinále sa zatiaľ kvalifikoval jeden štvrtoligista, jeden treťoligista, dvaja druholigisti a sedem prvoligových tímov. Zo 4. kola ešte zostáva odohrať päť zápasov.
Ak bratislavský Slovan podľa očakávaní zvládne svoje stretnutie so štvrtoligovým súperom, tak v osemfinále sa uskutoční derby. Obhajca trofeje Spartak Trnava totiž privíta práve víťaza súboja Trenčianske Stankovce – Slovan Bratislava.
Zástupca zo štvrtej ligy, ACF Nitra si zmeria sily s Podbrezovou, treťoligové Fiľakovo privíta Trenčín, Liptovský Mikuláš bude hrať s Komárnom, kým do Púchova pricestuje Prešov.
Víťaz zápasu Senec – Žilina sa stretne s lepším zo súboja Inter – Skalica, Ružomberok bude hrať s Košicami a víťaz stretnutia Petržalka – DAC narazí na úspešnejšieho zo zápasu Bardejov – Michalovce.
Úradný hrací deň osemfinále je 19. november.
Finále pohárovej súťaže je na programe 1. mája v Žiline.
Žreb osemfinále Slovnaft Cup 2025/2026
Fiľakovo – Trenčín
Senec/Žilina – Inter/Skalica
Spartak Trnava – Trenčianske Stankovce/Slovan Bratislava
Ružomberok – Košice
Púchov – Prešov
Petržalka/DAC – Bardejov/Michalovce
Liptovský Mikuláš – Komárno
Nitra – Podbrezová