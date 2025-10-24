    Slovnaft Cup spoznal dvojice osemfinále. Rysuje sa veľké derby medzi Trnavou a Slovanom

    Trofej Slovnaft Cup v šamorínskom Pomlé.
    Trofej Slovnaft Cup v šamorínskom Pomlé. (Zdroj: stksamorin.sk)
    Titanilla Bőd|24. okt 2025 o 11:45
    Úradný hrací deň je 19. november.

    BRATISLAVA. Účastníci Slovnaft Cupu spoznali svojich súperov v osemfinále.

    Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu.

    Do osemfinále sa zatiaľ kvalifikoval jeden štvrtoligista, jeden treťoligista, dvaja druholigisti a sedem prvoligových tímov. Zo 4. kola ešte zostáva odohrať päť zápasov.

    Ak bratislavský Slovan podľa očakávaní zvládne svoje stretnutie so štvrtoligovým súperom, tak v osemfinále sa uskutoční derby. Obhajca trofeje Spartak Trnava totiž privíta práve víťaza súboja Trenčianske Stankovce – Slovan Bratislava.

    Zástupca zo štvrtej ligy, ACF Nitra si zmeria sily s Podbrezovou, treťoligové Fiľakovo privíta Trenčín, Liptovský Mikuláš bude hrať s Komárnom, kým do Púchova pricestuje Prešov.

    Víťaz zápasu Senec – Žilina sa stretne s lepším zo súboja Inter – Skalica, Ružomberok bude hrať s Košicami a víťaz stretnutia Petržalka – DAC narazí na úspešnejšieho zo zápasu Bardejov – Michalovce.

    Úradný hrací deň osemfinále je 19. november.

    Finále pohárovej súťaže je na programe 1. mája v Žiline.

    Žreb osemfinále Slovnaft Cup 2025/2026

    Fiľakovo – Trenčín

    Senec/Žilina – Inter/Skalica

    Spartak Trnava – Trenčianske Stankovce/Slovan Bratislava

    Ružomberok – Košice

    Púchov – Prešov

    Petržalka/DAC – Bardejov/Michalovce

    Liptovský Mikuláš – Komárno

    Nitra – Podbrezová

