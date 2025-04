VIDEO: Nechytateľná delovka z priameho kopu. Protihráči sa stretli na chirurgii

„Bol to náročný zápas, súper hral pekný, kombinačný futbal. Mám dojem, že aj oni sa veľmi dobre pripravili na jarnú časť, bol to úplne iný zápas ako na jeseň,“ poznamenal kapitán domácich Csaba Juhász.

„Bol to dôležitý gól, lebo hostia boli silní na lopte a mali veľmi silný stred poľa. Klobúk dole pred ich výkonom, ale my sa tešíme, že sme vyhrali,“ zdôraznil Juhász.

„Prvý polčas sa vyvíjal vyrovnane, ale v mojich očiach do zápasu nedobre vstúpil rozhodca, ktorý niektoré zákroky nepostrehol. Hlavná udalosť sa stala v závere polčasu, keď sme dostali gól na 2:0. To nás zaklincovali a druhý polčas už bol v réžii domácich,“ poznamenal Haspra.

Po zápase sa stretli na chirurgii. „Vo futbale sa stávajú takéto veci. V čakárni v nemocnici sme sa porozprávali. Ja som dostal tri štichy a on štyri. Verím, že aj on bude v poriadku,“ uviedol Juhász.

„Som veľmi rád, že dal gól. Veľmi to potreboval, je to veľmi dôležitý hráč nášho mužstva. Určite to bol najkrajší gól víkendu, neviem si predstaviť, že by niekto ešte v nedeľných zápasoch dal krajší,“ skonštatoval Csaba Juhász.