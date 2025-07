Je to menšia tragédia, ale futbal v Seredi znovu postavia na nohy, vraví už bývalý tréner

BRATISLAVA. Po skončení sezóny oslavovali prvé miesto a postup do druhej ligy, no napokon budú štartovať iba vo štvrtej lige. Futbalisti ŠKF Sereď síce skončili na čele tabuľky III. ligy Západ, avšak neskoro poslaná prihláška do druhej najvyššej súťaži zapríčinila, že namiesto postupu dokonca klesli o jednu úroveň. Termín na podanie prihlášok uplynul 12. júna pred polnocou, výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu rozhodol o zložení druhej ligy až o šestnásť dní neskôr.

Sereď medzitým začala prípravu na novú sezónu a v klube stále verili, že nakoniec ich prihlášku do druhej ligy akceptujú.

Nestalo sa tak a futbal v Seredi čakajú veľké zmeny. Tréner RICHARD SLEZÁK v rozhovore pre Sportnet prezradil, že na pondelňajšom tréningu rozlúčil s vedením klubu aj s hráčmi a vo štvrtej lige ZsFZ klub nepovedie.

V pondelok ste sa po prvý raz stretli po zverejnení oficiálnej informácie, že Sereď bude pôsobiť iba vo štvrtej lige. Aká je súčasná situácia v klube? Mali sme sedenie a dohodli sme sa. Oznámil som, že v štvrtej lige už nebudem trénerom Serede. Zobrali to na vedomie. Vedenie klubu dáva dokopy káder na štvrtú ligu a rieši budúcnosť futbalu v Seredi. Je to smutné. Všetci sme si zaslúžili, aby sme boli v druhej lige, ale dopadlo to ako to dopadlo. Bolo to kolektívne zlyhanie v administratíve u nás v klube. Je to ťažká rana. Teraz je už zbytočné o tom polemizovať.

Kým ste čakali na definitívu od SFZ, verili ste, že napriek neskoro poslanej prihláške vás zaradia do druhej ligy? Áno. Minulý týždeň sme začali trénovať, prišli aj nejakí chlapci na skúšku. Verili sme tomu, že budeme hrať druhú ligu. Do piatku sme trénovali, víkend bol voľný a v sobotu sa to rozhodlo. Všetci sme sa to dozvedeli z médií. Niečo sme si napísali v skupine a zavinšovali si veľa šťastia do budúcna.

Asi odíde aj viacero hráčov. Viete povedať, kto odchádza? Nemám konkrétne informácie o hráčoch, ale sú na futbalovom trhu žiadaní. Určite si nájdu nové kluby. Budem rád, ak každý bude niekde pokračovať. Vy ste už dostali nejaké ponuky? Neviem, kde budem pokračovať. Vo všetkých ligách sa už začala príprava, rozbehol sa futbalový kolotoč. Som bez klubového angažmánu.

Neuvažovali ste nad tým, že by ste predsa ostali v Seredi? Je to ťažké. Mali sme debatu aj ľuďmi, ktorí v Seredi robia futbal a ktorých veľmi obdivujem. Jednoducho som dospel k takému názoru, že skončím. Posledné mesiace museli byť emotívne veľmi vyčerpávajúce: najprv ste vybojovali prvé miesto, hoci ste už mali celkom veľké manko na lídra a potom prišla studená sprcha, že do druhej ligy nepôjdete. Je to menšia tragédia. Nič viac k tomu neviem povedať.

Ako vidíte budúcnosť futbalu v Seredi? Nebude to priveľká rana pre klub? Ako poznám chalanov, ktorí tam robia futbal už dlhodobo, 20-25 rokov, tak si myslím, že to postavia zase na nohy. Musí sa však tam zmeniť jedna vec a to je štadión. To sa musí posunúť pozitívnym smerom. Sereď už dostala štyri výnimky aj v lige. Podľa mňa dostať výnimku na budúcu sezónu pre Sereď bolo nemožné.