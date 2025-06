Najsmutnejšie mužstvo Slovenska? Vnímame to ako realitu, vraví šéf Sniny

Snine stačilo premeniť poslednú jedenástku a po prvý raz v histórii by postúpila do druhej ligy. Blysol sa však brankár Lehoty pod Vtáčnikom, ktorý potom zneškodnil aj ďalší pokutový kop a v 18-tisícovom meste z Prešovského kraja zavládlo veľké sklamanie.

Rany po trpkej prehre sa v Snine obnovili uplynulý víkend, keď Slovenský futbalový zväz rozhodol o doplnení druhej ligy Interom Bratislava.

Víťaz tretej ligy ŠKF Sereď totiž nepodal prihlášku včas, preto zväz rozhodoval o jeho náhrade.

Prečo postúpil Inter?

Hoci Snina skončila v tretej lige Východ druhá a Inter v tretej lige Západ až tretí, uprednostnený bol práve bratislavský klub. Rozhodla o tom regionálna príslušnosť.

„Prečo sa stal FK Inter Bratislava 16. účastníkom našej druhej najvyššej ligovej súťaže - MONACObet liga?

Klub ŠKF Sereď (víťaz TIPOS 3. ligy Západ) nepodal v stanovenom termíne prihlášku do druhej ani do územne príslušnej tretej ligy Západ. Podanie prihlášky je základným predpokladom pre zaradenie klubu do súťaže (čl. 38. odsek 1 Súťažného poriadku SFZ) a zároveň predstavuje nevyhnutnú podmienku pre ďalšie spracovanie akejkoľvek súvisiacej žiadosti v rámci licenčného alebo súťažného procesu.