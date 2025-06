Je to definitívne. Darmo vyhrala tretiu ligu, Sereď bude štartovať iba vo štvrtej lige

Sereď skončila v skupine Západ na prvom mieste so 66 bodmi. Druhú Lehotu pod Vtáčnikom predbehla o štyri body. Tá napokon vybojovala účasť v druhej najvyššej súťaži v kvalifikačnom stretnutí proti Snine.

Uzávierka prihlášok do súťaží riadených SFZ bolo 12. júna tesne pred polnocou. Sereď však prihlášku poslala s omeškaním až na druhý deň ráno.

Keďže štadión v Seredi nespĺňa podmienky druhej najvyššej súťaže, riešilo sa, kde by klub mohol hrať svoje zápasy.

Klub intenzívne komunikoval so zväzom o rôznych možnostiach. Najprv sa hovorilo o Piešťanoch, potom o Šali.

Mesto zároveň získalo dotáciu milión eur na obnovu štadióna.

Keďže do regionálnych súťaží sa dalo prihlasovať do neskoršieho termínu, Sereď napokon poslala prihlášku do štvrtej ligy. V tej nakoniec bude aj štartovať.