Ak o postupe rozhodujú za stolom, niekto bude stále cítiť krivdu (komentár)

Štyri týždne pred začiatkom druhej najvyššej súťaže je konečne zoznam jej účastníkov definitívny. Rozhodol o tom výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Tretia najvyššia súťaž sa skončila už pred mesiacom. Skupinu Západ vyhrala Sereď, v skupine Východ triumfovala Slávia TU Košice.

Termín bol o polnoci, prihlásili sa ráno Keďže druhá najvyššia súťaž mala v minulej sezóne iba 14 účastníkov namiesto šestnástich, o posledné, šestnáste miesto sa hralo kvalifikačné stretnutie medzi druhými tímami oboch skupín tretej ligy.

Vyhrala ho Lehota pod Vtáčnikom, ktorá zdolala Sninu v penaltovom rozstrele.

Dovtedy sa zdalo byť všetko jasné, hoci Sereď nemá vyhovujúci štadión na druhú ligu a riešilo sa, kde bude hrať svoje domáce zápasy. Prišla však uzávierka prihlášok do súťaží a po nej prvý šok: Sereď sa neprihlásila do druhej ligy. Termín bol o polnoci, zástupcovia klubu poslali prihlášku na druhý deň ráno. Predstavitelia Serede si údajne mysleli, že pre prebiehajúce skrátené licenčné konanie majú predĺženú lehotu na podanie prihlášky.

Postup či doplnenie súťaže? Jednoduchý fanúšik futbalu by podľa sedliackeho rozumu povedal, že uvoľnené miesto po Seredi by malo patriť Snine, ktorá bola druhá v skupine Východ. Už vopred bolo jasné, že druhá liga bude mať troch nováčikov a tým nemôže byť zachovaná regionálna rovnosť: buď pôjdu hore dvaja zo Západu a jeden z Východu, alebo dvaja z Východu a jeden zo Západu. Zväz sa však rozhodol, že pri určení náhrady za Sereď uplatní regionálny princíp. Sereď je zo skupiny Západ, druhý tím skupiny Západ, Lehota pod Vtáčnikom si už postup vybojovala, tak nasleduje tretí tím tabuľky, teda Inter Bratislava. Účasť Sniny by vraj prichádzala do úvahy len v prípade, ak by sa Lehota pod Vtáčnikom už po víťaznom kvalifikačnom stretnutí predsa rozhodla neštartovať v II. lige.

Pred rokom mala Galanta záujem o účasť v druhej lige, ale vtedy jej to zväz neumožnil, lebo bola v skupine Západ tretia. Z tretieho miesta sa totiž podľa pravidiel nedá „postúpiť“. Ide však o terminologickú záležitosť, keďže aj z tretieho miesta sa dá vyššia súťaž „doplniť“. Práve vďaka tomu teraz do druhej ligy zaradili Inter.

Nikomu to nenapadlo? Posun Interu do druhej ligy navyše pomohol vyriešiť aj ďalšiu situáciu v tretej lige Západ. Po reorganizácii totiž bude mať Bratislavský futbalový zväz v novej tretej lige Západ štyri miesta. Doteraz boli v skupine Západ tri mužstvá z BFZ – Inter, Rača a Malacky – a keďže do novej tretej ligy postúpi aj víťaz IV. ligy BFZ a prihlásilo sa aj béčko Petržalky, najhorší z trojice bratislavských tímov by mal vypadnúť. Inter bol tretí, Rača štvrtá a Malacky piate, no podľa tohto scenára mali zostúpiť, hoci získali dvojnásobný počet bodov ako predposledné Častkovce. Bizarné? A to sme ešte nehovorili o hypotetickej možnosti, že by z druhej ligy vypadlo béčko Slovana, lebo v tom prípade by mala dokonca zostúpiť aj štvrtá Rača.

Túto formu reorganizácie odsúhlasilo jednomyseľne všetkých 79 delegátov konferencie SFZ. Na adresu Slovenského futbalového zväzu počuť niekedy na štadiónoch hanlivé pokriky, ľudia ho kritizujú aj na sociálnych sieťach. Predstavitelia zväzu sú na kritiku citliví, ale musia si uvedomiť, že takéto situácie im nepomáhajú. Práve v týchto chvíľach si totiž jednoduchý fanúšik so zdravým sedliackym rozumom môže položiť otázku: Nikto z tých delegátov nedomyslel, čo môže priniesť tento model? Situácia sa nakoniec vyvinula tak, že Malacky sa vďaka postupu Interu zachránili.

Hypotetické otázky Do druhej ligy prichádza tradičný klub, ktorý počas jarnej časti istý čas aj viedol tabuľku a určite si v druhej lige nespraví hanbu. V Snine však právom sú sklamaní – od výhry v kvalifikačnom stretnutí ich delila jediná penalta. Uplatniť regionálny princíp pri postupoch je samozrejme absolútne legitímne a v súlade so súťažným poriadkom. Ťažko riešiť takéto situácie tak, aby niekto necítil krivdu. Obyčajný fanúšik sa však môže pohrať s rôznymi myšlienkovými experimentami: Ktoré mužstvo by oslovili ako ďalšie v poradí, ak by tretí tím zo skupiny Západ neprejavil záujem o účasť v II. lige? Ktoré tri tímy by postúpili do tretej ligy, ak by víťaz skupiny Západ už hneď po skončení ligy a pred usporiadaním kvalifikačného stretnutia avizoval, že nepôjde vyššie?

Ak by už po kvalifikačnom stretnutí vysvitlo, že pre nejaký dôvod nemôže ísť do druhej ligy víťaz III. ligy Východ, išiel by hore druhý tím z tretej ligy Východ, hoci prehral kvalifikačné stretnutie? Čo by sa stalo, ak by kvalifikačné stretnutie vyhral druhý tím z tretej ligy Východ a víťaz III. ligy Západ sa neprihlásil načas do súťaže?