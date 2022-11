Brankár Podbrezovej je s jeseňou spokojný, zaujal agentov. Som tu šťastný, vraví

PODBREZOVÁ. Futbalisti Podbrezovej zvládli posledný duel jesennej časti Fortuna ligy, keď na domácom ihrisku zdolali posledný celok tabuľky Liptovský Mikuláš 1:0. Poistili si tak štvrté miesto v tabuľke, hoci ich z tejto pozície ešte môže zosadiť dohrávanými duelmi Ružomberok. V sobotu si udržal čisté konto podbrezovský brankár Richard Ludha, ktorý tím podržal pri viacerých šanciach súpera. Po zápase tak neskrýval ešte iba 22-ročný gólman ´Železiarov´ spokojnosť:

"Hrali sme dobre zozadu, i keď sme mali zopár nepresností, ale to tiež patrí futbalu. Chceli sme hrať to, čo nám tréner povedal, teda odvážne, dopredu a v prvom rade nešaškovať vzadu, ale poriadne si to nachystať. Zvládli sme to.

V prvom polčase sme mali veľa šancí, mohli sme náskok zvýšiť. Druhý polčas bol súbojový, stratili sme nejaké lopty, súper mal štandardky, čo bolo nepríjemné, Liptáci ich kopali dobre, ale ubojovali sme to vzadu a uskákali.“

S jeseňou je spokojný Ludha hodnotil v pozitívnom duchu aj celú jesennú časť: "Jeseň sme začali veľmi dobre, ale samozrejme príde aj kríza, tá prišla, no dostali sme sa z nej pomerne rýchlo. Musím však povedať, že aj keď sme v kríze prehrávali, tak sme hrali dobre. Bola tam len smola, ktorá sa odzrkadlila na výsledku. To príde na každé mužstvo. Posledné dva zápasy to už vyzerá z našej strany dobre výsledkovo i herne.“

Ludha je aktuálne v hľadáčiku viacerých klubov. Svojimi výkonmi zaujal agentov a je možné, že počas zimy zmení pôsobisko, k čomu dodal: "Ja som v Podbrezovej šťastný. Máme skvelú partiu, aj celý kolektív je fajn, tréner takisto. Je to tu výborné. Avšak ako každý hráč chcem sa posúvať ďalej, ísť vyššie. Takže uvidíme, čo bude počas zimy.“ Tréner Podbrezovej Roman Skuhravý je takisto spokojný s tabuľkovým postavením svojho tímu vo Fortuna lige. Jesennú časť jeho zverenci zvládli, ale vidí aj určité rezervy: "Vieme kam smerujeme. Ideme postupnými krokmi. Jeseň nám ukázala v čom sa musíme zlepšiť, kontrola hry pod tlakom súpera je jedna z nich. Avšak treba pochváliť hráčov. S pokorou prijímame, že sme nováčik a dostali sme sa tam, kde chceme byť, teda do prvej šestky. Vieme, že o ňu ešte bude tuhý boj, ale my budeme na jar pripravený ešte lepšie než je tomu teraz.“ Jendrišek: Výsledkovo je to horšie ako herne Liptovský Mikuláš prezimuje v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži na poslednej priečke. V posledných piatich ligových dueloch nevyhral, no trikrát prehral tesne a dvakrát remizoval. Blízko k nerozhodnému výsledku bol aj na štadióne v Podbrezovej, avšak Liptáci opäť raz doplatili na slabú koncovku.

"Smolná prehra z našej strany, opakuje sa to stále dookola. Mali sme viac šancí, ale nepremenili sme ich. Mrzí ma to, lebo sa tu dalo bodovať. Boli sme lepší na lopte, vytvorili sme si dobré situácie. Ja som bol tiež sám pred brankárom. Musím dať gól. Ak by sa tak stalo, myslím si, že zápas by sme zlomili na víťazstvo,“ tvrdil po stretnutí skúsený útočník L. Mikuláša Erik Jendrišek a k nevydarenej jesennej časti poznamenal: "Výsledkovo je to oveľa horšie než herne. Hráme vyrovnané zápasy s každým súperom, no duely sa lámu v šestnástke a nám to nepadá podľa predstáv. Tým si prehrávame zápasy. Minule to bola penalta, teraz moja nepremenená šanca. Takto nám body utekajú, preto sme poslední.“

V podobnom duchu sa vyjadroval aj kapitán Liptákov Tomáš Gerát: "Vypracovali sme si doisť šancí, ale góly nedávame a to nás stojí body. Nemôžeme tak hodnotiť jeseň pozitívne. Sme poslední, máme deväť bodov, je teda čo zlepšovať. Máme pred sebou veľa roboty. Aj keď hráme dobre, tak góly neprichádzajú. Bez gólov sa zbierať body nedajú.“