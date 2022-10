Kostelník: Ultimátum bola zvláštna vec, ale som pripravený odísť aj dnes

„Každý víkend si vravíme, že náš výkon bol pozitívny, tľapkajú nás po pleciach. Ale my nezbierame body a to je problém, preto sme na dne,“ zalamoval rukami Erik Jendrišek, bývalý slovenský reprezentant a dnes opora Liptovského Mikuláša po prehre na Slovane (0:1) .

Ak by vám niekto pred zápasom povedal, že prehráte na Slovane 0:1, brali by ste to?

Veru, už sme sa na tom bavili, že vzhľadom na súpera neznie takáto tesná prehra zle. Ale vzhľadom na priebeh nás mrzí, že sme nezískali aspoň bod. Veď pustiť Slovan na ich pôde možno do dvoch šancí, to je solídne. Podali sme po hernej stránke dobrý výkon, ale opäť sa nám to nepodarilo pretaviť do úspešného výsledku.