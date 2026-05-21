Weiss povolal veľa mladých nováčikov. V reprezentácii chýbajú tri veľké hviezdy

Nie raz počas tlačovej konferencie odľahčil atmosféru svojským humorom. „Ty si zober jednu debničku a ja druhú,“ vravel tréner Vladimír Weiss hovorkyni Slovenského futbalového zväzu pri debničkách s potravinami od hlavného partnera SFZ.
Úsmevy však rýchlo vystriedala vážna futbalová debata. Weiss predstavil svoju prvú nomináciu po návrate na lavičku slovenskej reprezentácie po štrnástich rokoch.
A už tá naznačila, akým smerom sa chce vydať. Skúsenosti doplnil novými menami, otvoril dvere hráčom z Niké ligy a zároveň vyslal viacero jasných odkazov.
V kádri chýba kapitán Milan Škriniar, ktorého čaká neplánovaná operácia slabín. Nie je v ňom ani dlhoročná reprezentačná jednotka Martin Dúbravka či brankár Dominik Greif, ktorý prežil výbornú sezónu a v minulosti bol za Francesca Calzonu často prehliadaný.
„Z osobných a zdravotných dôvodov chýbajú Dúbravka a Greif. S oboma som volal asi hodinu,“ vysvetľoval Weiss.
Veľa nových tvárí
Nováčikom v nominácii je brankár Jakub Surovčík zo Sparty Praha. Medzi nové tváre zaradil Weiss aj Huga Páveka, Petra Pokorného, Michala Faška, Artura Gajdoša a Rolanda Galčíka. S výnimkou tridsiatnika Faška sú to všetko hráči, ktorí majú maximálne 24 rokov.
„Čavrič hrá o majstra Japonska., takže ešte chýba. Peter Pekarík sa rozlúči s kariérou a na jeho pozícii musíme dať šancu novým hráčom. Povolal som Pávka, ktorý má dvadsať rokov a veľkú perspektívu. Šancu dostane aj Kováčik z Podbrezovej. Na ľavú stranu obrany som povolal Bariho, ktorý je dynamický,“ vysvetľoval tréner reprezentácie.
Nominácia Slovenska na júnové prípravné zápasy
brankári: Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha)
obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín B), Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová), Hugo Pavek (AS Trenčín), Denis Vavro (VfL Wolfsburg), Ľubomír Šatka (Samsunspor), Martin Valjent (RCD Mallorca), Dávid Krčík (Viktoria Plzeň), Adam Obert (Cagliari Calcio), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Kristián Bari (MŠK Žilina)
stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Matúš Bero (VfL Bochum), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), László Bénes (Kayserispor), Mario Sauer (FC Toulouse), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava)
útočníci: Tomáš Suslov (Hellas Verona), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Roland Galčík (FK Železiarne Podbrezová), Michal Faško (MŠK Žilina), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Lechia Gdansk), Róbert Boženík (Stoke City)
Do tímu sa po zranení vracia aj útočník Róbert Boženík.
„Boženík je vzácny typ futbalistu, aj keď útočník je na to, aby dával góly,“ povedal Weiss.
Osobitne sa pristavil pri stopérovi Viktorie Plzeň Dávidovi Krčíkovi, ktorý v tejto sezóne nastrieľal na obrancu mimoriadnych dvanásť gólov.
„Má výbornú sezónu s obrovským počtom gólov, čo je na stopéra obdivuhodné. Urobil obrovský progres, je to vzácny hráč. Môže nám pomôcť pri štandardných situáciách,“ dodal Weiss.
Greif chcel prísť, Pekarík sa lúči
Weiss potvrdil, že Patrik Hrošovský ukončil reprezentačnú kariéru. Zároveň prezradil viac aj o situácii okolo skúsených brankárov.
„Dúbravka chce pokračovať. Končí v Burnley, ale chce zostať v Anglicku. Jeho zákroky boli neuveriteľné. To isté platí aj o Greifovi. Ten chcel veľmi prísť, ale má rodinné problémy,“ vysvetlil tréner.
Veľkú pozornosť venoval aj Petrovi Pekaríkovi, ktorý sa pripravuje na reprezentačnú rozlúčku.
„Pekarík bol vždy fantastický profesionál, takí hráči sú dôležití aj v kabíne. Urobil obdivuhodnú kariéru. Vždy bol pripravený na 140 percent. Keď mal Hamšík rozlúčkový zápas, tak sa rozcvičoval už hodinu pred zápasom, kým ostatní pili kávu,“ povedal Weiss.
Osem hráčov z Niké ligy
V prvej nominácii Vladimíra Weissa st. figuruje až osem hráčov z Niké ligy. Z toho traja zo Slovana, po dvoch zástupcov má Žilina a Podbrezová a jedného Trenčín.
Tréner odmietol, že by pri výbere zavážala jeho minulosť v Slovane Bratislava.
„Keby bola naša liga slabá, tak by Slovan nehral Konferenčnú ligu alebo to, čo hral. Bolo tam veľa vynikajúcich zápasov aj z taktickej stránky. Vytiahol som hráčov, ktorí vyčnievali v klube. V Trnave som zatiaľ nenašiel hráča,“ povedal Weiss.
Následne doplnil:
„Nezobral som ich preto, lebo som bol v Slovane, ale preto, že vynikali.“
Priznal aj to, že nie každý futbalista zvládne tlak reprezentácie.
„Pamätám si aj z mojej éry, že nie každý môže hrať za národný tím. Niektorí majú trému.“
Rusnák zostal medzi náhradníkmi
Weiss sa vyjadril aj na adresu Alberta Rusnáka, ktorý pôsobí v americkej MLS a podobne ako za Francesca Calzonu zostal iba medzi náhradníkmi.
„Keby som s ním nepočítal, tak by som ho do nominácie nenapísal. Poznám Alberta veľmi dobre, vyrastal v Manchestri spolu s mojím synom. Poznám jeho rodičov a viem o jeho kvalitách," opisoval Weiss.
"V tomto momente som však chcel dať na jeho pozícii šancu iným hráčom, ako sú Michal Faško alebo Artur Gajdoš, pričom v tíme je stále aj Ondrej Duda. Pre herný systém 4-2-3-1 je Rusnák v podstate ideálny hráč. Stále zostáva vo variante, že keď ho budem potrebovať, tak ho do reprezentácie zavolám.“
Hľadá asistentov a zvyká si na nový život
Weiss zároveň prezradil, že jeho realizačný tím ešte nie je definitívne uzavretý.
„Z asistentov je istý Marek Hamšík. Mám rozrobených viacero mien, ale nie je to dohodnuté. Budem ešte komunikovať aj s Vladom (jeho syn rovnakého mena, pozn. red.),“ uviedol.
Na záver priznal, že po návrate k reprezentácii ešte ani nestihol spomaliť.
„Ešte som nemal čas ísť ani na večeru. Vždy si chcem všetko pozrieť. Zvykám si na nové prostredie a nových ľudí. Začína sa mi iný život,“ dodal Weiss.
Vysvetlil aj absenciu Norberta Gyömbéra.
„Gyömbér tam nie je preto, že potrebujem vyskúšať iných krajných obrancov.“
Slovákov čakajú v júni dva prípravné zápasy. Najskôr nastúpia 1. júna v Dunajskej Strede proti Malte, o štyri dni neskôr si v Košiciach zmerajú sily s Čiernou Horou.
„Verím, že v Dunajskej Strede bude dobré a kultúrne prostredie,“ uzavrel Weiss.