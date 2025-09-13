Do finále sa dostali tímy bez oddychu. Osud východniarov spečatil aj sporný gól

SENEC. Finále amatérskeho turnaja Regions Cup si zahrá výber Bratislavského futbalového zväzu s výberom Západoslovenského futbalového zväzu.
Výber Bratislavy zdolal v semifinále výber Stredoslovenského futbalového zväzu po remíze 3:3 na penalty 4:3.
Západniari otočili nepriaznivý vývoj proti výberu Východoslovenského futbalového zväzu a v semifinále zvíťazili 3:1.
Keďže po reorganizácii je v III. lige Stred a Východ len po 14 účastníkov, tieto skupiny majú tento víkend voľno.
V skupine Západ je 16 tímov, takže aj tento víkend je na programe majstrovské kolo.
Vzhľadom na Regions Cup viaceré tímy svoje zápasy predohrali cez týždeň, v stredu alebo vo štvrtok.
Paradoxne v oboch semifinále sa napokon tešili mužstvá, ktorých hráči ešte boli pred 48 hodinami v súťažnom zaťažení.
Vedel, že nebude 0:0
Súboj Bratislavy a Stredu priniesol veľa zvratov.
„V prvom polčase sme mali dostatok príležitostí, aby sme súperovi odskočili, ale efektivita nebola ideálna. Tento výber je tým špecifický, často zahadzujeme šance,“ uviedol tréner výberu Bratislavy Marian Tóth.
V prvom polčase diváci gól nevideli, v druhom však až šesť.
„Úroveň zápasu bola fantastická. Vedeli sme, že to neskončí 0:0,“ vravel po zápase tréner stredoslovenského výberu Pavol Šuhaj.
Stredoslováci viedli gólom Kevina Oláha, Bratislavčania však rýchlo otočili skóre zásluhou Mateja Dolníka a Filipa Nováka po štandardných situáciách.
„Škoda, že sme neudržali vedenie dlhšie. Inkasovali sme po štandardkách, toto stále rozprávam na Stredoslovenskom futbalovom zväze, že zrazy musia byť skôr, lebo sú to detaily. Ak inkasujeme tri góly zo štandardky, tak sme asi niečo zanedbali,“ zdôraznil Šuhaj.
Onedlho však zase viedol výber SsFZ, keď sa presadili Matěj Brezina a Ľubomír Jaššo. Minútu pred koncom vrátil výber Bratislavy do zápasu Patrik Bartoš, keď premenil pokutový kop.
„Súper mal výhodu z hľadiska fyzických síl, čo sa ukázalo na konci. Musím však chlapcov pochváliť, nechali na ihrisku srdiečko,“ poznamenal Tóth.
Penalty sú o hlave
Nasledoval jedenástkový rozstrel. Hneď v úvode chybovali dvaja hráči zo Stredu, Pavol Zimka a Marek Sásik. Síce neskôr nedal ani Matej Dolník z výberu BFZ, ale keďže všetci jeho spoluhráči svoju penaltu premenili, radovať sa mohli Bratislavčania.
„Penalty sú o hlave. Buď je hráč na to emotívne pripravený, alebo nie. Nechal som to na hráčov. Vybrali sa hneď piati, oni si verili,“ vravel tréner Stredoslovákov Šuhaj.
Podobne to mal aj jeho kolega na lavičke BFZ. „Robil som si v hlave plány, kto pôjde kopať penalty a v tom sme dostali gól na 2:3. Potom už som radšej nad tým nerozmýšľal. Je to o sebavedomí hráčov, aj o tom, či kopú penalty vo svojich kluboch,“ vravel Marian Tóth.
Šiesti odmietli
Do amatérskej reprezentácie môže dostať pozvánku hráč, ktorý hrá tretiu ligu alebo nižšie, má slovenské občianstvo a vo svojom živote nemal ani jeden deň profesionálnu zmluvu v žiadnom klube.
Pavol Šuhaj prezradil, že mal vyhliadnutých ďalších 12 futbalistov. „Pri nominácii sme to nemali jednoduché. O šiestich sme zistili, že už mali niekedy profesionálnu zmluvu a ďalší šiesti, skúsenejší, ktorí mali byť lídrami, sa ospravedlnili kvôli dovolenkám. Uprednostnili rodinu pred turnajom,“ skonštatoval tréner výberu SsFZ.
Myslí si, že pred turnajom by mohol byť výber spolu dlhšie.
„Je to reprezentácia, hoci amatérska. Musíme k tomu pristupovať vážnejšie. Ak ste spolu na ihrisku, dajú sa nacvičiť rôzne situácie, ale my sme mali priestor len na taktický míting. Ukazovali sme chlapcom pozičné postavenie pri rohoch na tabuli,“ vysvetľoval Šuhaj.
Bratislava sa posunula
Mnohí hráči z výberu BFZ cez týždeň ešte odohrali majstrovské zápasy. „Aj preto sme mali deň pred zápasom viac regeneračný a taktický tréning,“ vravel tréner Marian Tóth.
O Bratislave sa dakedy hovorilo, že je najslabšia spomedzi štyroch regiónov. Už minulá sezóna III. ligy Západ ukázala, že to neplatí a potvrdilo sa to aj na Regions Cupe.
„Je vidieť, že sa Bratislava posunula, chlapci takisto. Trošku je naša výhoda, že sme na malom priestore, takže komunikácia v rámci tímu je trochu jednoduchšia. Musím však apelovať na náš výkonný výbor, aby mali aj naše mužstvá odložené ligové kolo,“ poznamenal Tóth.
Na tento problém poukázal aj tréner ZsFZ Milan Pavlovič. „Väčšina z našich hráčov hrala vo štvrtok ligový zápas a potom v sobotu a nedeľu je Regions Cup. Pritom tri zápasy za štyri dni je taká porcia, že ak by to malo ligové mužstvo odohrať, tak by protestovalo. My to musíme zvládnuť a aj zvládneme,“ vyhlásil.
Slušná hra a slušný presing
Predchádzajúce dva ročníky Regions Cupu vyhral výber Východoslovenského futbalového zväzu.
Víťazný hetrik však východniari určite nedovŕšia. Hoci v súboji s výberom ZsFZ vyhrávali 1:0 gólom Marcela Vysočana po rohovom kope, tím Západu v druhom polčase v početnej výhode otočil skóre a vyhral 3:1.
„Po prvom polčase sme zaslúžene viedli. Boli tam dobré futbalové veci, slušná hra, slušný presing. Videli sme na ihrisku to, čo sme si povedali na predzápasovom mítingu,“ vravel tréner Východu René Kočan.
Hra jeho mužstva pripomínala to najlepšie, s čím sa v minulej sezóne prezentovali v III. lige Východ vtedajšie popredné tímy Snina či Vranov.
„Je skvelé sa takto stretnúť. Počas celej ligy súperíme proti sebe, teraz tí najlepší chlapci hrajú spolu. Je to skvelá robota, chlapci majú kvalitu, dobre sa s nimi robí,“ podčiarkol tréner Východu.
Už v prvom polčase však musel stiahnuť z ihriska autora gólu, ktorému po hlavičkovom súboji tieklo z nosa krv a má podozrenie na zlomeninu.
Východ cíti krivdu
Kouč výberu ZsFZ Milan Pavlovič v prestávke striedal až štyroch hráčov. „Prvý polčas bol vyrovnaný, súboj bol trochu živší. Na druhý polčas išli ďalší chalani a už to vyzeralo inak,“ vysvetľoval tréner Západu.
Dodal, že to štvornásobné striedanie nebolo len reakciou na to, čo videl v prvom polčase, ale vyplývalo aj z toho, že má veľmi vyrovnaný káder.
„V druhom polčase rozhodli podľa mňa dve situácie. To, že sme nedali na 2:0 z čistej šance a samozrejme červená karta a penalta,“ uviedol tréner východniarov Kočan.
Východ hral v oslabení od 56. minúty, keď bol vylúčený Marek Matkobiš. Za faul v šestnástke dostal druhú žltú a Boris Polevka premenil následný pokutový kop.
Výber ZsFZ išiel do vedenia v 70. minúte kurióznym a sporným gólom: strelu Bálinta Fehéra chytil brankár Peter Bartoš až na dvakrát, pritom sa trochu zaklonil s loptou v ruke. Arbitri signalizovali gól.
Vykoľajení východniari v rýchlom slede znovu inkasovali, znovu z kopačky rozbehnutého Borisa Polevku.
Skúsený brankár Bartoš ešte aj po zápase, keď schádzal z ihriska, vysvetľoval spoluhráčom, že lopta podľa neho nebola za bránkovou čiarou.
„Boli to smolné situácie, a už sme sa z nich nepozviechali. Penaltu ani ten gól nechcem hodnotiť, ale trochu cítime krivdu. Keby bolo video, vieme si to rozobrať, ale momentálne tu nie je,“ poznamenal Kočan.
V nedeľu v Dunajskej Lužnej
Turnaj vyvrcholí v nedeľu v Dunajskej Lužnej. Zápas o 3. miesto je na programe o 10.00, finále sa hrá o 12.30.
Víťaz Regions Cupu bude reprezentovať Slovensko v kvalifikačnej skupine o postup na ME amatérov.