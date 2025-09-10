Kopal v okrese za malú dedinu. Schudol desať kíl a exceluje v tretej lige

Pred piatimi rokmi na seba upozornil v ôsmej lige, kde strelil gól spoza polovice ihriska. BORIS POLEVKA (24) sa za relatívne krátky čas nesmierne vyšvihol.
S Baníkom Prievidza vyhral piatu, štvrtú ligu a dnes je so siedmimi gólmi druhým najlepším strelcom TIPOS III. ligy Západ.
Cez víkend strelil v domácom stretnutí s Galantou hetrik a dopomohol Baníkom k prvej domácej výhre. Zápas sledovalo 1 148 divákov, čo je na tretiu ligu skvelé číslo.
V článku sa dočítate
- Ako sa mu podarilo streliť hetrik?
- Je druhý. Stane sa najlepším kanonierom súťaže?
- Ako sa z ôsmej ligy prepracoval až do tretej? Pôjde ešte vyššie?
- Má len 24 rokov, aké je to byť kapitánom 43-tisícového mesta?
- Ako vníma prítomnosť Juraja Kucku? Na čo sa teší?
- Kde pracuje a ako popri zamestnaní zvláda futbal v tretej lige?
Skvelý výkon, tri góly. Aké sú vaše pocity po víťaznom zápase s Galantou?
Skvelé. Moje tri góly a náš výkon vnímam pozitívne, pretože po sérii remíz sa nám konečne podarilo doma zvíťaziť.
Teší ma to hlavne preto, že na naše zápasy chodí veľa ľudí, a tak sa im chceme odvďačiť za dôveru. Pre nich odovzdáme na ihrisku maximum.
Kedy ste naposledy strelili hetrik?
Bolo to pred tromi rokmi, keď sme postupovali z piatej ligy. Dať tri góly v tretej lige má však oveľa vyššiu hodnotu.
Aktuálne ste so siedmimi gólmi druhým najlepším strelcom súťaže, na lídra Maria Veljacu strácate jediný presný zásah. Predbehnete ho?
Nemám také ambície. Sústredím sa len na svoje výkony, aby som v deň zápasu i v deň tréningu odovzdal na ihrisku sto percent. A potom sa uvidí, čo prinesie budúcnosť.
Streliť v tretej lige sedem gólov je super pocit, ale je to len začiatok sezóny a musíme sa sústrediť na ďalšie zápasy. Aby sme potešili našich verných fanúšikov, pretože aj na posledný zápas ich prišlo cez tisíc.
Na ihrisku vyzeráte výborne, patríte medzi lídrov mužstva. Pri pohľade na vás je cítiť ľahkosť. Je to skutočne tak?
Na ihrisku sa cítim skvele a vďačím za to našim trénerom, ktorí nás po kondičnej stránke pripravili výborne. Všetci v tíme odvádzajú kvalitnú robotu a verím, že to prinesie ovocie.
Poviem to tak, keď vládzete behať celých 90 minút a nemusíte sa šetriť, hrá sa vám oveľa lepšie ako keď lapáte po dychu.
Vy ste výnimočný zjav. Ešte pred piatimi rokmi ste hrali okresnú ôsmu ligu za Tužinu a dnes patríte medzi najlepších hráčov tretej ligy. Ako to robíte?
Musel som veľa trénovať, aby som sa dostal do tempa. Fyzická pripravenosť je v dnešnom futbale nesmierne dôležitá. Veľa vecí som sa musel učiť od základov, ale išlo mi to rýchlo, takže to zvládam veľmi dobre.
Do Prievidze ma ešte do piatej ligy zavolal kamarát Martin Krasko a som tu dodnes. Veľmi sa mi tu páči.
Keď ste to z ôsmej ligy dotiahli až do tretej, bola by škoda nedostať sa ešte vyššie. Stále máte len 24 rokov.
Možné je všetko, ale, ako som vravel, teraz sa musím sústrediť na každý jeden tréning a zápas. Aby som odovzdával maximum.
Verím, že raz v Prievidzi zažijem časy, ako keď tu pred tisíckami divákov hrali Trnava a Slovan. Či už to bude ako hráč alebo fanúšik.
Keď si prezeráme fotky, ako ste pred piatimi rokmi hrali za Tužinu. Koľko ste schudli?
Desať kíl (smiech). Teraz sa konečne cítim výborne.
Máte 24 rokov a ste kapitánom 42-tisícového mesta. Ako to vnímate? Akým spôsobom padla voľba na vás?
Nosiť kapitánsku pásku je pre mňa veľká česť, pretože v kabíne máme skvelých a kvalitných hráčov.
Pred dvomi rokmi prebehla voľba kapitána a tréner Filip Hlohovský dal pásku mne.
Ste kapitánom aj legendárneho Juraja Kucku, ktorý je zatiaľ zranený, no aktívne sa v klube angažuje a chodí na tréningy i zápasy. Ako vnímate jeho prítomnosť v kabíne?
Veľmi pozitívne. Je to veľká osobnosť a už len to, že sa s ním môžem poradiť o čomkoľvek ohľadom futbalu, je pre mňa skvelý pocit. Predsa, má obrovské skúsenosti a už teraz sa teším na deň, keď spolu nastúpime do zápasu.
V kabíne sme celkovo super partia, kamaráti, ktorí držia pokope. Aj preto je v tíme dobrá nálada a sme odhodlaní sa stále zlepšovať.
Postúpili ste z piatej, štvrtej až do tretej najvyššej súťaže. Ako hodnotíte úroveň TIPOS III. ligy Západ?
Za prvých šesť zápasov by som povedal, že oproti štvrtej lige je tvrdšia, agresívnejšia a hlavne kvalitnejšia. Sú tu lepší hráči, ktorí majú viac skúseností, na čo musíme byť nachystaní.
Kvalitným tréningovým procesom sa však na to dá pripraviť. Hlavne, aby sme boli zdraví. Som rád, že mňa zdravie poslúcha a verím, že to tak bude aj naďalej.
Váš vstup do súťaže bol zaujímavý, v štyroch zápasoch ste zaznamenali štyri remízy. Ako ste to v kabíne vnímali?
Samozrejme, že sme boli sklamaní, pretože vždy sme vyrovnávajúci gól inkasovali v závere. Našťastie však prišla výhra v Beluši a veríme, že už to pôjde.
Dúfam, že sa z toho celého poučíme a pôjdeme tabuľkou nahor.
Aktuálne ste bez prehry na šiestom mieste. Veríte v postup do druhej ligy?
Na túto tému by som sa nerád vyjadroval, pretože je len začiatok súťaže. Vo futbale je však možné všetko.
Venujete sa v tretej lige iba futbalu, alebo máte aj civilné zamestnanie?
V Nitrianskom Pravne pracujem na výrobe hliníkových dverí a okien. Skĺbiť prácu s futbalom je náročné, ale telo sa naučí všetko zvládnuť.
Pre našich verných fanúšikov, ktorých chceme tešiť dobrým futbalom i výsledkami, pracujem naplno.
Verím, že budú chodiť naďalej v hojnom počte a my podáme na oplátku najlepšie výkony, aké budú možné.