Skúsený obranca naložil vlastným spoluhráčom pred duelom v Lige majstrov: Nie sme tím

Z ostatných piatich stretnutí až tri prehrali. Forma nie je na strane Holanďanov, keď v priebehu štyroch dní dvakrát podľahli klubu holandskej najvyššej súťaže Go Ahead Eagles.

Perišič na predzápasovej tlačovej konferencii podrobil svojich spoluhráčov kritike, ktorí nebojujú jeden za druhého.

"Nie sme tím. Nedarí sa nám. Nebojujeme jeden za druhého, to ma štve. Musíme to rýchlo zmeniť a do záveru sezóny dať všetko, pretože zďaleka ešte nie je koniec," začal 36-ročný rodák zo Splitu.

Aj napriek otočke v šestnásťfinále Ligy majstrov proti talianskemu Juventusu Turín nebol spokojný. Diskusia prebehla aj v kabíne.

"Hovorili sme o tom. Vytvárame si dosť šancí a dávame dosť gólov, ale musíme sa zlepšiť v práci bez lopty. Musíme bojovať a behať jeden za druhého," doplnil Perišič.

Už od 21.00 h sa PSV postaví v prvom dueli osemfinále milionárskej súťaže proti Arsenalu. Anglický celok je favoritom dvojzápasu. Odveta sa bude konať 12. marca na Emirates Stadium.