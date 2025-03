Pred rokom ich vytrápil Slovan, dnes sú favoritom na postup v Lige majstrov

Zatiaľ čo sa slovenský majster lúčil so súťažou po ligovej fáze, francúzsky celok je najnovšie favoritom na postup medzi najlepšiu osmičku v Európe.

Francúzsky Lille sa ešte v predošlom ročníku vytrápil so Slovanom v Konferenčnej lige, ktorý uhral na Tehelnom poli cennú remízu (1:1).

„Tento výsledok nás stavia do veľmi dobrej pozície do odvety,” priznal po dueli Bruno Génésio, hlavný tréner Lille.

„Trocha ale môžeme ľutovať, že sme nestrelili aj druhý gól. O týždeň to musíme dotiahnuť. Budeme hrať v domácom prostredí s psychickou výhodou po dnešnom výsledku,” doplnil kouč.

Rekordným kšeftom je predaj Nicolasa Pépého spred piatich rokov do londýnskeho Arsenalu za 80 miliónov eur.

Lille každoročne kupuje hráčov za desať až dvadsať miliónov. Zároveň predáva do veľkoklubov za oveľa vyššie sumy.

Borussia si v druhom polčase zahodila lepšiu východiskovú pozíciu do odvety. Podľa špecializovaných dát má najnovšie Lille väčšiu percentuálnu šancu postupu do štvrťfinále než Dortmund.

„V druhom polčase sme stratili prístup,” vravel tréner žlto-čiernych Niko Kovač a pokračoval: „Stratili sme kontrolu na duelom a nechali sme súpera vrátiť sa do hry.”

„Musíme sa lepšie pohybovať a byť odvážnejší, keď máme loptu,” dodal Emre Can. Kapitán Dortmundu si uvedomuje zložitú situáciu.

„V Lille to nebude jednoduché, ale pôjdeme tam so vztýčenou hlavou,” vysvetlil a kouč ho doplnil: „Som presvedčený, že v odvetnom zápase to zvládneme.”

