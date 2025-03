Osemfinále Ligy majstrov ponúkne dva veľké šlágre. Zaskočí Feyenoord aj druhý milánsky klub?

Obhajca trofeje Real Madrid nebol v ligovej fáze suverénny. Po dvoch triumfoch a troch prehrách nemal istý postup, no v závere prišli tri víťazstvá za sebou a vo februárovom play-off si "biely balet" poradil v dvojzápase s Manchestrom City jednoznačne 6:3.

"Viem, že to, čo chýba, je postava v ofenzíve. Je o čo hrať a musíme nájsť riešenie, ako to zvládnuť. Máme pred sebou krásnu súťaž a musíme sa pripraviť na utorok," citovala Artetu agentúra AFP.

Odrazilo sa to aj na výsledkoch. V semifinále anglického Ligového pohára Londýnčania dvakrát podľahli Newcastlu 0:2, v Premier League naposledy remizovali s Nottinghamom 0:0 a predtým prehrali s West Hamom 0:1.

Do play-off postúpil až z posledného 24. miesta a na ceste do osemfinále vyradil víťaza Európskej ligy Atalantu Bergamo.

Postup do osemfinále režíroval práve slovenský obranca, ktorý v odvete získal ocenenie Hráč zápasu.

"Je to úžasné. Hlavne preto, že nikto neveril, že to zvládneme. Som veľmi šťastný a určite je to jeden z najväčších úspechov mojej kariéry. Liga majstrov je niečo veľmi špeciálne," povedal vtedy.

Rotterdam sa predstaví už pod vedením nového trénera Robina van Persieho, ktorý mužstvo prevzal minulý týždeň.