Ancelotti krotí eufóriu, Guardiola nevidí postup reálne. Hancko bude brániť bývalého spoluhráča

BRATISLAVA. Duel medzi Realom Madrid a Manchestrom City púta najväčšiu pozornosť aj v odvetách play off o osemfinále Ligy majstrov .

Guardiola: Všetci vedia, aká je šanca

Manchester City viedol v utorok nad Realom Madrid ešte v 85. minúte 2:1, no Brahim Diaz a Jude Bellingham zaistili obrat v priebehu šiestich minút.

"Všetci vedia, aká je šanca vyhrať na Santiago Bernabeu v tejto pozícii. Neviem, podľa mňa je to tak jedno percento, každopádne máme minimálne šance.

Pokiaľ však nejaká šanca je, pokúsime sa ju využiť, to je jasné. Ideme do toho naplno, ako vždy, no realita je, že v tejto sezóne dosť zaostávame. Mali sme naozaj veľmi slabé výkony a výsledky," citovala Guardiolu agentúra AFP.