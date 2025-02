Bayern postúpil cez Celtic, ale výkonom nenadchol. Musí sa zlepšiť, znie z Nemecka

Po minulotýždňovom víťazstve na pôde Celticu 2:1 sa favorit v utorkovej domácej odvete play off vytrápil, keď postúpil až po remíze 1:1. Nemecké médiá podrobili výkon Bavorov kritike a poznamenali, že s takým výkonom to na lepšie mužstvá nebude stačiť.

Tréner Celticu Brendan Rodgers bol po zápase veľmi hrdý na svojich hráčov napriek vypadnutiu: "Prišli sme do Allianz arény a hrali sme veľmi isto, bez akéhokoľvek strachu. A to ma robí veľmi hrdým. Dostali sme v závere krutý úder a teraz to vyzerá ako prehra, ale prišli sme, remizovali sme a bohužiaľ to nestačilo na to, aby sme postúpili.