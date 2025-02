Weiss sa trápil a ukázal prostredník. Galád: Je mi ľúto, keď im podám ruku a sú vulgárni

Radoval sa však z gólu Damiána Bariša, ktorý poslal AS Trenčín do vedenia v zápase 21. kola Niké ligy .

Neodpískal kontakt v pokutovom území, po ktorom by Slovan čelil pokutovému kopu.

Keď sa spomenulo slovo kríza, hneď ho vyvrátil.

„Nie je to kríza. Sami si vytvárame problémy, ktoré musíme do nasledujúceho zápasu odstrániť. Ale nie je to kríza,” ozrejmil.

Slovan čaká o týždeň derby s Trnavou. Ak by ho prehral, bolo by slovo kríza príznačné? „Po ďalšom dueli budem mať na to možno inú odpoveď,” zakončil Kašia.