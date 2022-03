V zime nakoniec neodstúpili. Na jar zatiaľ všetko prehrali, aj šláger z dna

A keď ohlásil pre regionálne médiá predčasný koniec sezóny aj predseda klubu Kristián Kocsis, tabuľka sa začala prepočítavať bez výsledkov Zemného.

Nevídané pritom bolo, že zmena by nastala nielen na pozícii lídra súťaže, kde by druhá Pozba vymenila prvú Podhájsku, ale aj na samom dne, z ktorého by sa odlepil Svätý Peter.

Lenže Zemné, ktoré ešte v úvode sezóny zvíťazilo napríklad v Želiezovciach (2:1), či v Lipovej (5:3) a doma obralo o dva body druhú Pozbu (0:0) nakoniec na prvé jarné kolo nastúpilo aj vďaka tomu, že postavilo niekoľko hráčov z béčka, teda z neďalekých siedmoligových Andoviec a tiež hráčov, ktorí už s futbalom pred časom skončili.

Žreb a predohrávané 33. kolo určili, že v prvých troch jarných kolách hralo Agro zakaždým doma, no nebodovalo ani raz. S Komjaticami prehralo 1:0, so Želiezovcami 5:1 a s prvou Podhájskou 4:1.

No a minulú nedeľu nastúpilo v šlágri mužstiev z dna tabuľky vo Svätom Petri, ktorý bol jeho tabuľkovým susedom a ktorý prezimoval na poslednom mieste.

Svätý Peter patrí na jar medzi najlepších

So Svätým Petrom to začiatkom zimnej prípravy nevyzeralo tiež dobre, odišiel hrajúci tréner Slavomír Konc a aj kvarteto hráčov, no Svätopeterčania zazvonili na dvere trénera Ondreja Molcsana, ktorý už mužstvo pred časom úspešne viedol.