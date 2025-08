VIDEO: Trnava sa strachovala na dedine. Prvý gól nemal platiť, spomína líder obrany

JASLOVSKÉ BOHUNICE. V úvodnom kole IV. ligy ZsFZ zdolali futbalisti Jaslovských Bohuníc doma Gbely 3:2.

V 28. minúte boli diváci na tribúnach svedkami skvelého momentu. Krásny gól strelil domáci obranca Peter Lančarič, ktorý sa do lopty oprel z 35-tich metrov.

„Už to tam muselo raz padnúť. Skúšam to na tréningoch i v zápasoch a väčšinou to ide nad, alebo len pozdravím brankára. Teraz to však konečne vyšlo,“ tešil sa futbalista ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 Jaslovské Bohunice Peter Lančarič.