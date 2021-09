Za odrátanie bodov opäť cítia krivdu. Sabinov zvažuje odhlásenie sa zo súťaže

Je možné, že A-mužstvo MFK Slovan Sabinov práve sto rokov od založenia klubu nedohrá súťažný ročník. Na najbližšom výbore klubu sa budeme reálne rozprávať o odhlásení mužstva zo IV. ligy Sever.

Čo je však isté, po sezóne vo funkcii prezidenta klubu končím. Verím, že v štruktúrach klubu nájdeme človeka so silnejším žalúdkom, ja na to nemám. V lete sa pri oslavách storočnice s klubom rozlúčim.

Najprv nám zväz po odhlásení Plavnice z tretej ligy znemožnil posunutie sa do tejto súťaže. Súťažný poriadok bol prakticky hodený do koša. Každý mi vravel, aby sme to nechali tak, lebo proti zväzu sa neoplatí ísť.

Po tom, ako sme sa verejne vyjadrovali o krivde a porušení našich práv, tu máme ďalší zásah z Košíc. Tendenčné pískanie rozhodcov v náš neprospech vyústilo v zápase s Ľuboticami až do zrušenia penalty, ktorá bola najprv správne odpískaná v náš prospech, aby bola následne z nepochopiteľných príčin odvolaná. Zápas skončil remízou, takže nám boli de facto ukradnuté dva body.

Po zápase bol asistent rozhodcu postrčený do útrob štadióna, aby už konečne zišiel z očí spravodlivo nahnevaným fanúšikom. Za tento počin si naše mužstvo okrem iného vyslúžilo aj odobratie ďalších troch bodov.

Disciplinárna komisia potrestala klub pokutou, usporiadateľa zákazom činnosti, neviem prečo bolo ublížené aj našim mladým chlapcom, ktorým odobrala ďalšie body. Že vraj články nepustia, za akýkoľvek dotyk rozhodcu zo strany člena klubu musí dôjsť k odobratiu bodov. Škoda, že tak striktne sa nepostupovalo v dodržiavaní článkov pri posunutí nášho mužstva do III. ligy.

Počas môjho života som počul o množstve inzultácií, ktoré neboli potrestané odobratím bodov a naša „neinzultácia“ znamenala odobratie bodov.

Najprv nám odobrali súťaž, v ktorej sme mali účinkovať, teraz hráme v súťaži podľa ich predstáv a aj v nej nám odoberajú body. Čo bude ďalej, zoberú nám aj hráčov? Preto stojíme pred vážnou debatou, ako ďalej.

Prezident klubu Šimon Vaňo