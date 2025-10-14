    Slovan privítajú inde. Poorať ihrisko a postaviť sa? To by nebolo riešenie, tvrdí tréner štvrtoligistu

    Futbalisti OŠK Trenčianske Stankovce.
    Futbalisti OŠK Trenčianske Stankovce. (Autor: OŠK Trenčianske Stankovce - facebook)
    Ivan Mriška|14. okt 2025 o 16:40
    Trenčianske Stankovce sa tešia na futbalový sviatok.

    TRENČIANSKE STANKOVCE. Nielen v Trsticiach, ale aj v Piešťanoch pútal Slovan Bratislava veľkú pozornosť.

    Pre domácich to bol veľký sviatok, pre hráčov zážitok na celý život. O tom je pohárová súťaž Slovnaft Cup.

    Tretím malým klubom, ktorý v tomto ročníku privíta najslávnejší slovenský klub je OŠK Trenčianske Stankovce. Rozhodol o tom nedávny žreb štvrtého kola.

    Zavládlo veľké nadšenie

    V obci s 3 500 obyvateľmi zavládlo po žrebe veľké nadšenie, miestni štvrtoligisti majú z neho veľkú radosť.

    „Lepšieho súpera sme si nemohli priať. Mal som už viacero telefonátov, takže máme veľkú radosť. Hlavne, aby vyšlo počasie a bude to krásny sviatok,“ povedal tréner Trenčianskych Stankoviec Martin Ježík, ktorý neskrýval nadšenie.

    „Radšej vypadneme so Slovanom, akoby sme mali cestovať do Bardejov,“ dodal.

    Zápas sa po dohode klubov bude hrať v sobotu 15. novembra o 16:00 h. Jeho dejiskom však bude štadión AS Trenčín.

    „Sedeli sme s vedením klubu a vyhodnotili sme, že to bude najlepšie riešenie, aby zápas mal nejaké parametre.

    Stretnutie sa bude hrať v polke novembra, kedy netušíme, v akom stave bude hracia plocha. Navyše, kapacita nášho štadióna je len 650 divákov, no takto bude môcť prísť oveľa viac ľudí,“ vysvetlil Ježík.

    Šanca je nižšia

    V Trenčianskych Stankovciach veria, že v deň zápasu bude dobré počasie. Aby si zápas mohlo vychutnať množstvo ľudí.

    „Trenčín je blízko a sme radi, že nám AS vyšiel v ústrety. S klubom máme dobrú spoluprácu, čo si vážime,“ dodal.

    Tréner štvrtoligistu si uvedomuje, že v Trenčíne je ich šanca na senzáciu nižšia. Napriek tomu je s dejiskom duelu stotožnený.

    „Poorať ihrisko a postaviť sa na šestnástku? Tak by sme mohli byť úspešní. Ale to by nebolo riešenie.

    Aj my chceme ukázať dobrý futbal a proti Slovanu sa prezentovať najlepším možným spôsobom.

    A na druhej strane sme realisti, keď prehráme, prehráme. No nech je to normálnym spôsobom,“ uviedol.

    Trenčianske Stankovce zdolali v tomto ročníku TFK Opatová (4:0), druholigovú Lehotu pod Vtáčnikom (2:1) a Košecké Podhradie (2:1pk).

    „Cieľ sme splnili, zápas so Slovanom je pre nás už len nadstavba.

    Hrať s najlepším klubom na Slovensku je pre nás česť. Veríme, že motyka vystrelí, ale ideme si to v prvom rade užiť,“ prezradil s tým, že zatiaľ na súpera taktiku nepripravoval, sústredí sa najskôr na aktuálne zápasy v štvrtej lige a potom uvidí.

    Už proti sebe hrali

    Trenčianske Stankovce už so Slovanom doma hrali. Bolo to v roku 2008 a podľahli mu v pohári 0:4.

    „To som ešte hral ako hráč, za Slovan nastúpili mená ako Juraj Halenár a Samuel Slovák. Bola to veľká slávnosť. Teraz to bude niečo podobné.

    Ja sa pokúsim chalanov správne motivovať, aby zabojovali a nechali na ihrisku srdce. Hlavné však je, aby si to užili,“ vraví.

    OŠK, ktorý je v štvrtej lige na šiestom mieste, hostil v minulosti aj Spartak Trnava. V roku 2022 mu podľahol 0:6.

    „Slovan, Trnava, nič lepšie na Slovensku asi nie je. Som preto hrdý, že oba tieto celky sme mali tú česť privítať,“ dodal.

    Majú bývalých ligistov

    V Trenčianskych Stankovciach pôsobia bývalí ligoví hráči ako Peter Kleščík a Roman Gergel. Tréner mužstva verí, že by mohli vniesť pokoj na domáce kopačky.

    „Chalani majú niečo odohrané v prvej lige. Jasné, že to bude rozdiel, veď Slovan hral v Lige majstrov a teraz je v Konferenčnej lige. My sa však budeme snažiť hrať disciplinovane, aby sme mu to čo najviac sťažili,“ opisoval.

    Štvrtoligista trénuje 3 až 4-krát do týždňa. Pre domácich je dobrou správou, že sa hrá v sobotu, a tak sa nebudú musieť ponáhľať zo zamestnaní.

    „Proti Košeckému Podhradiu sme boli v takom stave, že ja som musel byť náhradník. A na ihrisku to aj tak vyzeralo, víťazstvo je jediné pozitívum tohto duelu.

    Verím, že so Slovanom podobné problémy s počtami mať nebudeme a všetci si to užijeme,“ uzavrel tréner Trenčianskych Stankoviec Martin Ježík.

