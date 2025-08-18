Aj top strelec z východu nastúpil v pohári po vylúčení. Hrozí ďalšia kontumácia?

BRATISLAVA. Účastník šiestej ligy OŠK Kolíňany v Slovnaft Cupe zaskočil treťoligovú Belušu. Na trávniku zvíťazilo mužstvo z nižšej súťaže 3:2.
Do ďalšieho kola však napokon postúpila Beluša, keďže zväz zápas kontumoval v prospech Beluše.
Hráč Kolíňan Nikolas Čapo totiž nastúpil potom, čo bol cez víkend pred pohárovým zápasom vylúčený v zápase VI. ligy Stred ZsFZ proti ŠK Nitra-Dolné Krškany.
Po červenej karte mal pozastavenie pretekárskej činnosti až do rozhodnutia disciplinárnej komisie. Tá zasadala až deň po pohárovom zápase.
Skúsil dať gól rukou
Podobný prípad sa odohral aj v ďalšom zápase Slovnaft Cupu Olováry–Stropkov, v ktorom po bezgólovej remíze postúpili favorizovaní hostia na pokutové kopy.
V drese Stropkova nastúpil aj najlepší strelec a najlepší hráč III. ligy Východ v minulej sezóne Kevin Daniel Castrillón Gómez, hoci o pár dní skôr v majstrovskom zápase tiež išiel predčasne pod sprchy.
V stretnutí s FC Košice B bol prvýkrát napomínaný v 55. minúte za pokus o dosiahnutie gólu rukou, o dvanásť minút neskôr dostal aj druhú žltú kartu za udretie súpera do hlavy v súboji o loptu.
Pohárové stretnutie sa aj v tomto prípade hralo 6. augusta.
V úradnej správe z 8. augusta figuruje aj trest pre Kolumbijčana: „Pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na jedno súťažné stretnutie od 3. 8.“
Podobné, no nie rovnaké
Slovenský futbalový zväz prostredníctvom hovorcu Juraja Čurného situáciu objasnil.
Ide síce o podobné, ale nie rovnaké prípady.
„Základný rozdiel je v charaktere vylúčenia, teda, či červená bola udelená priamo alebo až následne po druhej žltej karte,“ upozorňuje zväz.
Čapo z Kolíňan bol vylúčený priamo, Castrillón zo Stropkova išiel z ihriska po druhej žltej karte.
„Platí všeobecné pravidlo, že hráč, alebo člen realizačného tímu, ktorý je cez víkend (priamo) vylúčený, má automatickú stopku až do rozhodnutia Disciplinárnej komisie.
Nakoľko však rozlišujeme medzi sankciami (stopkami) na počet stretnutí a na časové obdobie, čo má zásadný význam v tom, v akej súťaži, resp. súťažiach si tú stopku hráč odstojí, pred dvoma rokmi sme urobili zmenu Disciplinárneho poriadku.
Tá umožňuje hráčovi, ktorý bol vylúčený po druhej žltej karte, nastúpiť v inej súťaži, ak sa cez týždeň po víkende taká bude hrať,“ vysvetlil zväz.
To znamená, že Castrillón nastúpil v Olovároch oprávnene a Stropkovčania sa nemusia obávať kontumácie.