Najviac hlasov získali skúsený stopér a obávaný kanonier. Ako vyzerá top zostava druhej ligy?

Ideálnu jedenástku jesennej časti druhej futbalovej ligy ovládli hráči zo stredného Slovenska.
V tradičnej ankete Sportnetu hlasovali tréneri všetkých klubov.
Do top zostavy sa dostali štyria hráči z Banskej Bystrice, traja z Pohronia a po jednom zo Zvolena, Zlatých Moraviec, Petržalky a Slávie TU Košice.
Najväčší počet hlasov získali stopér lídra Ľubomír Willwéber a najlepší strelec súťaže, 15-gólový Jakub Sylvestr.
Najlepšia jedenástka jesene – MONACObet liga 2025/2026
Pavel Halouska (Petržalka, 8 hlasov)
Nicolas Šikula (Banská Bystrica, 5 hlasov), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica, 13 hlasov), Martin Dobrotka (Pohronie, 6 hlasov)
Tobiáš Diviš (Pohronie, 5 hlasov), Jakub Považanec (Banská Bystrica, 11 hlasov), Tibor Slebodník (Banská Bystrica, 8 hlasov), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce, 9 hlasov), Jozef Špyrka (Pohronie, 8 hlasov)
Jakub Sylvestr (Zvolen, 13 hlasov), Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice, 6 hlasov)
Ako hlasovali jednotliví tréneri?
Juraj Jarábek, MFK Dukla Banská Bystrica
Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Taiyo Ushiyama (Banská Bystrica), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Kazeem Bolaji Soliu (Banská Bystrica) – Jakub Považanec (Banská Bystrica), Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce), Dominik Veselovský (Banská Bystrica), Štefan Gerec (Banská Bystrica) – Jakub Sylvestr (Zvolen)
Pavel Medveď, FC ViOn Zlaté Moravce
Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Leonardo Bortoli (Stará Ľubovňa), Giuliano Antonio Marek (Liptovský Mikuláš) – Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce), Jozef Špyrka (Pohronie) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Dominik Veselovský (Banská Bystrica), Johnson Kalu Nsumoh (Lehota pod Vtáčnikom)
Erik Grendel, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
Pavel Halouska (Petržalka) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Giuliano Antonio Marek (Liptovský Mikuláš) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Jozef Špyrka (Pohronie) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice)
Marek Petruš, MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Lukáš Remeň (Inter Bratislava), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Lukáš Migaľa (Banská Bystrica) – Jozef Špyrka (Pohronie), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš), Tibor Slebodník (Banská Bystrica) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka)
Dušan Tóth, MFK Zvolen
Adam Krejčí (Zvolen) – Bernard Petrák (Zvolen), Mário Mrva (Zlaté Moravce), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica) – David Bukovský (Malženice), Viktor Sliacky (Petržalka), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Štefan Gerec (Banská Bystrica)
Rastislav Urgela, FC Petržalka
Pavel Halouska (Petržalka) – Lukáš Remeň (Inter Bratislava), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Mário Mrva (Zlaté Moravce) – Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce) – Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice), Jozef Špyrka (Pohronie), Jakub Sylvestr (Zvolen)
Marián Šarmír, Inter Bratislava
Pavel Halouska (Petržalka) – Alexander Tóth (Inter Bratislava), Lukáš Remeň (Inter Bratislava), Taiyo Ushiyama (Banská Bystrica), Nicolas Šikula (Banská Bystrica) – Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Martin Bukata (Zlaté Moravce), Tibor Slebodník (Banská Bystrica) – Johnson Kalu Nsumoh (Lehota pod Vtáčnikom), Tomáš Vantruba (Inter Bratislava), Dominik Veselovský (Banská Bystrica)
Vladimír Veselý, MŠK Žilina B
Pavel Halouska (Petržalka) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Alden Šuvalija (Zvolen), Viktor Úradník (Zvolen) – Muhammed Hydara (Pohronie), Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce) – Marek Kuzma (Zlaté Moravce), Jakub Sylvestr (Zvolen)
František Šturma, MŠK Považská Bystrica
Lukáš Domaniský (Pohronie) – Leonardo Bortoli (Stará Ľubovňa), Andrii Cheprakov (Pohronie), Dušan Kucharčík (Považská Bystrica), Marek Václav (Považská Bystrica) – Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Jakub Považanec (Banská Bystrica) – Peter Kolesár (Stará Ľubovňa), Denis Potoma (Považská Bystrica), Viktor Sliacky (Petržalka) – Hamza Martinovič (Pohronie)
Albert Rusnák, FC ŠTK 1914 Šamorín
Pavel Halouska (Petržalka) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Tomáš Gerát (Liptovský Mikuláš), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Noel Csorba (Šamorín) – Jakub Považanec (Banská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce), Jozef Špyrka (Pohronie) – Seraphin Useni Kiza (Šamorín), Jakub Sylvestr (Zvolen), Modou Lamin Marong (Šamorín)
Patrik Malý, OFK Malženice
Pavel Halouska (Petržalka) – Martin Turanský (Malženice), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Kazeem Bolaji Soliu (Banská Bystrica) – Jakub Považanec (Banská Bystrica), Jozef Špyrka (Pohronie), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš) – Štefan Gerec (Banská Bystrica), Jakub Sylvestr (Zvolen), Boris Druga (Malženice)
Richard Slezák, OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
Pavel Halouska (Petržalka) – Adam Pavelka (Lehota pod Vtáčnikom), Martin Dobrotka (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Kazeem Bolaji Soliu (Banská Bystrica) – Dominik Veselovský (Banská Bystrica), Mbekezeli Manzini Sibanda (Lehota pod Vtáčnikom), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce) – Viktor Tatár (Lehota pod Vtáčnikom), Štefan Gerec (Banská Bystrica), Johnson Kalu Nsumoh (Lehota pod Vtáčnikom)
Matej Timkovič, Slávia TU Košice
Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Roland Buhaj (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Nikolas Bajus (Slávia TU Košice), Kazeem Bolaji Soliu (Banská Bystrica) – Samuel Gladiš (Liptovský Mikuláš), Denis Duga (Zlaté Moravce), Jakub Považanec (Banská Bystrica) – Johnson Kalu Nsumoh (Lehota pod Vtáčnikom), Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice), Jakub Sylvestr (Zvolen)
Vladimír Gála, ŠK Slovan Bratislava B
Pavel Halouska (Petržalka) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Tomáš Marušin (Slovan B) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Jozef Špyrka (Pohronie), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce), Alexej Maroš (Slovan B) – Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice), Jakub Sylvestr (Zvolen)
Marek Šimáček, manažér MŠK Púchov
Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Marián Tandara (Púchov), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Bernard Petrák (Zvolen) – Viktor Tatár (Lehota pod Vtáčnikom), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Anton Sloboda (Považská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice)
Piotr Kapusta, Stará Ľubovňa Redfox FC
Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Roland Buhaj (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie) – Viktor Sliacky (Petržalka), Samuel Gladiš (Liptovský Mikuláš), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Tobiáš Diviš (Pohronie), Jozef Špyrka (Pohronie), Tibor Slebodník (Banská Bystrica) – Jakub Sylvestr (Zvolen)