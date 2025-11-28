    Najviac hlasov získali skúsený stopér a obávaný kanonier. Ako vyzerá top zostava druhej ligy?

    Stopér Banskej Bystrice Ľubomír Willwéber (v strede, s číslom 41) nechýba v ideálnej zostave jesene.
    Stopér Banskej Bystrice Ľubomír Willwéber (v strede, s číslom 41) nechýba v ideálnej zostave jesene. (Autor: Facebook / MFK Dukla Banská Bystrica)
    Titanilla Bőd|28. nov 2025 o 07:35
    Do ideálnej jedenástky sa dostali zástupcovia šiestich klubov.

    Ideálnu jedenástku jesennej časti druhej futbalovej ligy ovládli hráči zo stredného Slovenska.

    V tradičnej ankete Sportnetu hlasovali tréneri všetkých klubov.

    Do top zostavy sa dostali štyria hráči z Banskej Bystrice, traja z Pohronia a po jednom zo Zvolena, Zlatých Moraviec, Petržalky a Slávie TU Košice.

    Najväčší počet hlasov získali stopér lídra Ľubomír Willwéber a najlepší strelec súťaže, 15-gólový Jakub Sylvestr.

    Najlepšia jedenástka jesene – MONACObet liga 2025/2026

    Pavel Halouska (Petržalka, 8 hlasov)

    Nicolas Šikula (Banská Bystrica, 5 hlasov), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica, 13 hlasov), Martin Dobrotka (Pohronie, 6 hlasov)

    Tobiáš Diviš (Pohronie, 5 hlasov), Jakub Považanec (Banská Bystrica, 11 hlasov), Tibor Slebodník (Banská Bystrica, 8 hlasov), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce, 9 hlasov), Jozef Špyrka (Pohronie, 8 hlasov)

    Jakub Sylvestr (Zvolen, 13 hlasov), Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice, 6 hlasov)

    Ako hlasovali jednotliví tréneri?

    Juraj Jarábek, MFK Dukla Banská Bystrica

    Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Taiyo Ushiyama (Banská Bystrica), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Kazeem Bolaji Soliu (Banská Bystrica) – Jakub Považanec (Banská Bystrica), Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce), Dominik Veselovský (Banská Bystrica), Štefan Gerec (Banská Bystrica) – Jakub Sylvestr (Zvolen)

    Pavel Medveď, FC ViOn Zlaté Moravce

    Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Leonardo Bortoli (Stará Ľubovňa), Giuliano Antonio Marek (Liptovský Mikuláš) – Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce), Jozef Špyrka (Pohronie) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Dominik Veselovský (Banská Bystrica), Johnson Kalu Nsumoh (Lehota pod Vtáčnikom)

    Erik Grendel, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

    Pavel Halouska (Petržalka) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Giuliano Antonio Marek (Liptovský Mikuláš) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Jozef Špyrka (Pohronie) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice)

    Marek Petruš, MFK Tatran Liptovský Mikuláš

    Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Lukáš Remeň (Inter Bratislava), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Lukáš Migaľa (Banská Bystrica) – Jozef Špyrka (Pohronie), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš), Tibor Slebodník (Banská Bystrica) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice), Naphthalene Frank Appiah (Petržalka)

    Dušan Tóth, MFK Zvolen

    Adam Krejčí (Zvolen) – Bernard Petrák (Zvolen), Mário Mrva (Zlaté Moravce), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica) – David Bukovský (Malženice), Viktor Sliacky (Petržalka), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Štefan Gerec (Banská Bystrica)

    Rastislav Urgela, FC Petržalka

    Pavel Halouska (Petržalka) – Lukáš Remeň (Inter Bratislava), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Mário Mrva (Zlaté Moravce) – Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce) – Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice), Jozef Špyrka (Pohronie), Jakub Sylvestr (Zvolen)

    Marián Šarmír, Inter Bratislava

    Pavel Halouska (Petržalka) – Alexander Tóth (Inter Bratislava), Lukáš Remeň (Inter Bratislava), Taiyo Ushiyama (Banská Bystrica), Nicolas Šikula (Banská Bystrica) – Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Martin Bukata (Zlaté Moravce), Tibor Slebodník (Banská Bystrica) – Johnson Kalu Nsumoh (Lehota pod Vtáčnikom), Tomáš Vantruba (Inter Bratislava), Dominik Veselovský (Banská Bystrica)

    Vladimír Veselý, MŠK Žilina B

    Pavel Halouska (Petržalka) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Alden Šuvalija (Zvolen), Viktor Úradník (Zvolen) – Muhammed Hydara (Pohronie), Tibor Slebodník (Banská Bystrica), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce) – Marek Kuzma (Zlaté Moravce), Jakub Sylvestr (Zvolen)

    František Šturma, MŠK Považská Bystrica

    Lukáš Domaniský (Pohronie) – Leonardo Bortoli (Stará Ľubovňa), Andrii Cheprakov (Pohronie), Dušan Kucharčík (Považská Bystrica), Marek Václav (Považská Bystrica) – Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Jakub Považanec (Banská Bystrica) – Peter Kolesár (Stará Ľubovňa), Denis Potoma (Považská Bystrica), Viktor Sliacky (Petržalka) – Hamza Martinovič (Pohronie)

    Albert Rusnák, FC ŠTK 1914 Šamorín

    Pavel Halouska (Petržalka) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Tomáš Gerát (Liptovský Mikuláš), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Noel Csorba (Šamorín) – Jakub Považanec (Banská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce), Jozef Špyrka (Pohronie) – Seraphin Useni Kiza (Šamorín), Jakub Sylvestr (Zvolen), Modou Lamin Marong (Šamorín)

    Patrik Malý, OFK Malženice

    Pavel Halouska (Petržalka) – Martin Turanský (Malženice), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Kazeem Bolaji Soliu (Banská Bystrica) – Jakub Považanec (Banská Bystrica), Jozef Špyrka (Pohronie), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš) – Štefan Gerec (Banská Bystrica), Jakub Sylvestr (Zvolen), Boris Druga (Malženice)

    Richard Slezák, OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom

    Pavel Halouska (Petržalka) – Adam Pavelka (Lehota pod Vtáčnikom), Martin Dobrotka (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Kazeem Bolaji Soliu (Banská Bystrica) – Dominik Veselovský (Banská Bystrica), Mbekezeli Manzini Sibanda (Lehota pod Vtáčnikom), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce) – Viktor Tatár (Lehota pod Vtáčnikom), Štefan Gerec (Banská Bystrica), Johnson Kalu Nsumoh (Lehota pod Vtáčnikom)

    Matej Timkovič, Slávia TU Košice

    Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Roland Buhaj (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Nikolas Bajus (Slávia TU Košice), Kazeem Bolaji Soliu (Banská Bystrica) – Samuel Gladiš (Liptovský Mikuláš), Denis Duga (Zlaté Moravce), Jakub Považanec (Banská Bystrica) – Johnson Kalu Nsumoh (Lehota pod Vtáčnikom), Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice), Jakub Sylvestr (Zvolen)

    Vladimír Gála, ŠK Slovan Bratislava B

    Pavel Halouska (Petržalka) – Nicolas Šikula (Banská Bystrica), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Tomáš Marušin (Slovan B) – Tobiáš Diviš (Pohronie), Jozef Špyrka (Pohronie), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce), Alexej Maroš (Slovan B) – Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice), Jakub Sylvestr (Zvolen)

    Marek Šimáček, manažér MŠK Púchov

    Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Marián Tandara (Púchov), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie), Bernard Petrák (Zvolen) – Viktor Tatár (Lehota pod Vtáčnikom), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Anton Sloboda (Považská Bystrica), Levan Nonikashvili (Zlaté Moravce) – Jakub Sylvestr (Zvolen), Herve Koke Hiba (Slávia TU Košice)

    Piotr Kapusta, Stará Ľubovňa Redfox FC

    Mathew Yakubu (Banská Bystrica) – Roland Buhaj (Pohronie), Ľubomír Willwéber (Banská Bystrica), Martin Dobrotka (Pohronie) – Viktor Sliacky (Petržalka), Samuel Gladiš (Liptovský Mikuláš), Jakub Považanec (Banská Bystrica), Tobiáš Diviš (Pohronie), Jozef Špyrka (Pohronie), Tibor Slebodník (Banská Bystrica) – Jakub Sylvestr (Zvolen)

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    17
    14
    3
    0
    39:11
    45
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    17
    8
    5
    4
    38:30
    29
    P
    V
    R
    P
    V
    3
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    17
    7
    6
    4
    33:20
    27
    R
    R
    R
    V
    V
    4
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    17
    7
    6
    4
    33:29
    27
    R
    R
    V
    R
    P
    5
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    17
    7
    5
    5
    27:23
    26
    R
    V
    P
    V
    P
    6
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    17
    7
    3
    7
    24:21
    24
    V
    P
    P
    V
    P
    7
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    17
    6
    5
    6
    20:22
    23
    R
    P
    P
    V
    R
    8
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    17
    7
    2
    8
    27:33
    23
    V
    V
    V
    P
    P
    9
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    17
    6
    4
    7
    21:26
    22
    P
    V
    P
    P
    V
    10
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    17
    6
    3
    8
    30:31
    21
    P
    P
    V
    V
    V
    11
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    17
    6
    3
    8
    26:29
    21
    P
    R
    V
    P
    V
    12
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    17
    5
    4
    8
    25:32
    19
    V
    R
    R
    P
    R
    13
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    17
    4
    5
    8
    23:33
    17
    V
    P
    P
    P
    V
    14
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    17
    4
    5
    8
    18:32
    17
    P
    R
    R
    P
    P
    15
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    17
    4
    5
    8
    23:33
    17
    V
    R
    V
    R
    P
    16
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    17
    4
    4
    9
    22:24
    16
    P
    P
    P
    V
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

