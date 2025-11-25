Na jar na nás budú poľovať, bude to pre nich ako finále Ligy majstrov, vraví tréner lídra

BRATISLAVA. Suverénnym lídrom MONACObet ligy je MFK Dukla Banská Bystrica. Exligista sebavedomo smeruje k tomu, aby sa bleskovo vrátil do najvyššej súťaže.
Počas jesennej časti druhej ligy nepoznal trpkosť prehry, má najlepšiu ofenzívu aj defenzívu.
Prvú polovicu sezóny zhodnotil v rozhovore pre Sportnet tréner JURAJ JARÁBEK.
Po jesennej časti máte na čele II. ligy šestnásťbodový náskok. Myslíte si, že už je rozhodnuté o postupe?
To by bolo predčasné hovoriť. Na jar je ešte trinásť zápasov, hrá sa o 39 bodov. Rozhodnuté bude až keď to bude matematicky isté.
Teší nás ten náskok, ale musíme pracovať s pokorou ďalej a pripravovať sa poctivo.
Som už dlho pri futbale a preto som vždy ostražitý a pokorný. Aj keď verím, že chlapci to zvládnu a máme na to kvalitu, podmienky aj vedenie.
Do Banskej Bystrice ste prišli pred začiatkom ročníka, keď klub vypadol z prvej ligy. Ako ste vnímali situáciu klubu?
Kontakt s Banskou Bystricou bol dlhší. Poznám to tu, som tu tretíkrát, bol som v Dukle ako hráč aj ako asistent s trénerom Štefanom Horným. Poznám prostredie, chvíľu som tu trénoval aj juniorku.
Rád som sa vrátil a ak by som si nedával za cieľ postup, tak by som sem nešiel. S tým som prišiel, aby sme Duklu vrátili tam, kde patrí.
Ako sa vám pozdávalo mužstvo a atmosféra v klube po zostupe?
Nebál som sa, hoci v predchádzajúcom období odišli z klubu kvalitní hráči: Rymarenko, Mensah, Záhumenský, predtým Polievka či Faško.
Odišli kreatívni hráči, ale v klube ostala kvalita a veľa skúsených hráčov.
Myslím si, že sme to fajn doplnili a dobre skombinovali s mladými hráčmi. Teší nás táto úspešná polsezóna.
Na jeseň ste neprehrali ani raz, v 17 zápasoch ste zaknihovali 14 výhier a tri remízy. Ktoré boli podľa vás vaše najvydarenejšie zápasy?
Druhá liga je veľmi vyrovnaná. Každý zápas mal svoju kvalitu. Hlavne vonkajšie zápasy na menej kvalitných ihriskách boli náročné, keďže hráme kombinačný futbal.
Aj tie sme však zvládli, či na ťažkom teréne v Lehote, alebo v Košiciach na Slávii TU, kde sme hrali 50 minút o jedného menej.
Dvoma sme stratili body s dobrými súpermi, so Zvolenom a Pohroním, ale aj tie boli dobré zápasy.
Keby nám niekto povedal, že zvládneme toľko zápasov za tri body, ani by sme mu neverili.
Bol aj taký zápas, ktorý sa vám vyslovene nevydaril?
Herný koncept, čo chalanom vštepujeme, dobre fungoval. Boli sme dominantní v každom zápase. Z tohto pohľadu sme spokojní, ale samozrejme vždy je čo zlepšovať.
Chalani boli odmenení za dobrú robotu, ktorú robia.
Na začiatku sme sa stretávali s dosť početnými zraneniami, ale myslím si, že sme to zvládli aj vďaka tomu, že je tu konkurencia a široký káder. S asistentmi Marekom Bažíkom, Dávidom Brünnom a Andrejom Cabanom sme vďaka tomu vždy mali z čoho variť.
V Slovnaft Cupe vám vystavil stopku Púchov, ktorý bol vtedy posledný v II. lige.
Ani v pohári sme neprehrali, vypadli sme po penaltách. Mali sme dohodu, že v pohári dostávajú menej vyťažení hráči.
Škoda, že s Púchovom sme dostali vyrovnávajúci gól v pridanom čase a potom penalty boli lotéria.
Chceli sme ísť ďalej aj v pohári, ale priorita je vrátiť sa medzi slovenskú elitu. Sme radi, že sa nám to zatiaľ darí.
Ktorí boli podľa vás lídri a kľúčoví hráči tímu?
Najviac si vážim charakter mužstva. V prvom rade bol to tím, tímová práca.
Určite si však zaslúži pochvalu brankár Matthew Yakubu, ktorého sme potiahli z tretej ligy, minulú sezónu chytal v Lehote pod Vtáčnikom, ale poznal som ho ešte z prvej ligy, zo Serede.
Lídrami boli starí skúsení harcovníci, aj keď niektorí hrávali menej, hlavne Jakub Považan, Ľubomír Willwéber, Štefan Gerec. Chytil sa aj Tibor Slebodník. Bolo tam veľa dobrých výkonov, ukázal sa veľký potenciál Nicolasa Šikulu či Dominika Veselovského.
Musíme pochváliť všetkých chalanov.
Máte najlepšiu ofenzívu aj defenzívu, dali ste 39 gólov a inkasovali ste iba 11. Čo vás teší viac: veľa strelených, alebo nízky počet inkasovaných gólov?
Obidve, ale stále hovorím chalanom, že hlavná je obranná činnosť. Prepínanie, prechody dopredu, dozadu. Obrana vyhráva tituly.
Na druhej strane ma teší, že nemáme len jedného strelca, ktorý by dal 15 gólov, ale máme to rozdelené medzi viacerých chalanov. Aj to svedčí o tímovosti.
Čo hovoríte na B-tím? V tretej lige sa mu veľmi darí, momentálne je na druhom mieste a ktovie, možno na konci sezóny budete oslavovať dvojnásobný postup.
Tešíme sa z béčka, sme prepojení. Trénuje tam Štefan Rusnák, chlapci sú v pohybe, pendľujú medzi áčkom a béčkom. Sú v tréningovom procese a chodia hrať v hojnom počte aj za béčko. Aj to je obraz dobrej práce v Dukle. Uvidíme, čo z toho bude. Netlačíme tam, aby postúpili, ale samozrejme, keď chlapci tretiu ligu vyhrajú, budeme radi.
Vnímate existenciu béčka aj ako pomoc pre A-mužstvo?
Béčko je skvelá vec. Minulý rok som bol v Malženiciach, ktoré boli farmou Spartaka Trnava. Je to vynikajúci prechod medzi dorasteneckou a mužskou kategóriou, hráči si môžu zvykať na mužský futbal. Je to najlepšia vec pre chalanov. Môžu si vyskúšať aj tréningy s prvým tímom.
Je to pre nich aj motivácia, nielen pre tú končiacu generáciu U19, ale pre celú mládež. Teraz prešla do Dukly aj akadémia Mareka Hamšíka a je tu veľa kvalitných mládežníkov a vidia perspektívu dostať sa do mužského futbalu. Všetci chcú byť futbalistami, chcú hrať čo najvyššie a je z čoho vyberať.
V minulej sezóne ste s Malženicami obsadili 7. miesto v druhej lige. Teraz v Dukle máte iné ciele. Kde vidíte najväčšie rozdiely v práci?
V Malženiciach sme mali fantastickú jeseň. Káder tvorili mladí chlapci, ale vždy chodili od Miša Gašparíka traja pomáhať z A-tímu. Jar už bola ťažšia, vtedy už nechodili, ale uhrali sme to aj s mladými.
Tam boli trochu rozdielne ciele ako teraz v Dukle, ale mal som tú prácu rád, lebo chalani napredovali, mladí išli hore. Myslím si, že to je fajn aj pre budúcnosť Spartaku.
Dukla je tradičná futbalová značka, ktorá podľa histórie patrí do najvyššej súťaže. Je to pre vás výzva?
Preto som sem išiel. Je to výzva, je to klub, ktorý hrával federálnu ligu, v istej dobe bolo v A-tíme päť reprezentantov, ktorí prešli Duklou.
Bystricu ako mesto možno nevnímajú ako veľmi futbalové, ale skôr hokejové mesto, ale ja ju vnímam ako klub, ktorý patrí do slovenskej špičky. Urobíme všetko pre to, aby sa tam vrátil.
Máte nejaký víťazný rituál, ste poverčivý?
Nosím stále tú istú šiltovku, zatiaľ sme neprehrali. Keď prehráme, tak ju zahodím!
Na jar určite budete chcieť sériu bez prehry potiahnuť čo najdlhšie. Máte aj nejaký konkrétny cieľ?
Chceme sa stále zlepšovať. Musíme byť pokorní, lebo vo futbale nech je situácia akákoľvek dobrá, či zlá, nikdy nie je konštantná. Vždy sa zmení.
Viem, že všetci na nás budú poľovať, budeme pre nich dvojnásobná motivácia, obzvlášť keď prídu na náš krásny štadión a dobré ihrisko. Súper vždy príde tak namotivovaný, že hovorím chalanom, že oni idú hrať finále Ligy majstrov. Ak sa im však vyrovnáme v nasadení a v bojovnosti, tak kvalitu máme.
Máte veľký náskok na čele a určite už rozmýšľate aj smerom do ďalšej sezóny. Ak totiž postúpite, budete musieť posilniť káder.
Samozrejme, rozmýšľame aj dopredu. Zatiaľ táto partia ťahá fajn, ale na prvú ligu budeme musieť posilniť. Je tam rozdiel v kvalite, ani nie v nasadení, ale vo futbalovej kvalite. Pozeráme sa aj smerom dopredu, je to otázka blízkej budúcnosti.
Čakali ste, že po jeseni budete mať už takýto veľký náskok?
Dnes už každý trénuje dobre, už aj piata-šiesta liga je výborne organizovaná. Ak ligový tím ide hrať do štvrtej-piatej ligy, má pomaly problém, lebo všetci už majú fundovaných trénerov, trénujú štyrikrát do týždňa.
Dnes je ťažké vyhrať akúkoľvek súťaž. Každý sa pripravuje, sleduje súpera. O to viac si vážime, že sme potiahli takúto sériu.
Keby nám voľakto povedal, že budeme mať 16-bodový náskok, asi by sme mu neverili, ale berieme to ako realitu. Treba byť však pokorný a nezaspať na vavrínoch.