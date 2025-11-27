Strávil týždeň v Reale Madrid. Potom podpísal zmluvu so slovenským druholigistom

Líder druhej futbalovej ligy MFK Dukla Banská Bystrica uzavrel profesionálnu zmluvu s mládežníckym reprezentantom Salvádoru.
18-ročný hráč Christopher Argueta podpísal kontrakt na 3,5 roka.
Stalo sa tak potom, čo sa vrátil z týždňového kempu v Reale Madrid.
Argueta je rodák zo Spojených štátov, ale má aj salvádorský pas. Na Slovensko prišiel začiatkom tohto roka na odporúčanie svojho agenta.
Najprv pôsobil v Hamšíkovej akadémii. Tá sa v lete zlúčila s Duklou Banská Bystrica. Argueta na jeseň nastupoval za ligový dorast Dukly a objavil sa aj v zostave treťoligového béčka.
Uplynulý týždeň strávil talentovaný útočník v Madride v tréningovom kempe Realu.
„Jeden zo sponzorov Realu organizoval výber hráčov z kempu v Spojených štátoch. Vybrali nás pätnástich do Madridu na tréningy pred očami trénerov a skautov Realu,“ vysvetľoval mladý hráč pre denník Šport.
