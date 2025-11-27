Strávil týždeň v Reale Madrid. Potom podpísal zmluvu so slovenským druholigistom

Christopher Argueta.
Christopher Argueta. (Autor: Facebook / MFK Dukla Banská Bystrica)
Sportnet|27. nov 2025 o 16:35
ShareTweet0

Chris Argueta je mládežnícky reprezentant Salvádoru.

Líder druhej futbalovej ligy MFK Dukla Banská Bystrica uzavrel profesionálnu zmluvu s mládežníckym reprezentantom Salvádoru.

18-ročný hráč Christopher Argueta podpísal kontrakt na 3,5 roka.

Stalo sa tak potom, čo sa vrátil z týždňového kempu v Reale Madrid.

Argueta je rodák zo Spojených štátov, ale má aj salvádorský pas. Na Slovensko prišiel začiatkom tohto roka na odporúčanie svojho agenta.

Najprv pôsobil v Hamšíkovej akadémii. Tá sa v lete zlúčila s Duklou Banská Bystrica. Argueta na jeseň nastupoval za ligový dorast Dukly a objavil sa aj v zostave treťoligového béčka.

Facebook príspevok

Uplynulý týždeň strávil talentovaný útočník v Madride v tréningovom kempe Realu.

„Jeden zo sponzorov Realu organizoval výber hráčov z kempu v Spojených štátoch. Vybrali nás pätnástich do Madridu na tréningy pred očami trénerov a skautov Realu,“ vysvetľoval mladý hráč pre denník Šport

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
17
14
3
0
39:11
45
V
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
8
5
4
38:30
29
P
V
R
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
7
6
4
33:20
27
R
R
R
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
6
4
33:29
27
R
R
V
R
P
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
17
7
5
5
27:23
26
R
V
P
V
P
6
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
17
7
3
7
24:21
24
V
P
P
V
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
17
6
5
6
20:22
23
R
P
P
V
R
8
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
7
2
8
27:33
23
V
V
V
P
P
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
6
4
7
21:26
22
P
V
P
P
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
17
6
3
8
30:31
21
P
P
V
V
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
17
6
3
8
26:29
21
P
R
V
P
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
5
4
8
25:32
19
V
R
R
P
R
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
17
4
5
8
23:33
17
V
P
P
P
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
4
5
8
18:32
17
P
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
17
4
5
8
23:33
17
V
R
V
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
17
4
4
9
22:24
16
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Christopher Argueta.
    Christopher Argueta.
    Strávil týždeň v Reale Madrid. Potom podpísal zmluvu so slovenským druholigistom
    dnes 16:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Strávil týždeň v Reale Madrid. Potom podpísal zmluvu so slovenským druholigistom