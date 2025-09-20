Obchádzajú vás ako kužele, kričal tréner. Jeho tím viedol o dva góly, no predsa prehral

MARTIN. Štvrťhodinu pred koncom vyhrávali domáci o dva góly, no nakoniec všetky tri body odviezli hostia.
V 7. kole III. ligy Stred zvíťazil MŠK Rimavská Sobota na pôde MŠK Fomat Martin 3:2.
Rozhodujúci gól padol v samom závere z pokutového kopu, premenil ho hráč, ktorý si predtým dal vlastný gól.
Dochádzali im sily
Martin utrpel štvrtú prehru v rade v súťaži.
"Ťažko sa to hodnotí. Neviem, či to bolo nekoncentrovanosťou. Dochádzali nám aj sily, ale určite nie tak, aby sme zápas tak jednoducho prehrali," skonštatoval tréner domácich Andrej Romančík.
Stretnutie s Rimavskou Sobotou pritom mali jeho zverenci dobre rozohraté.
Už v 9. minúte viedli po strele Zuziaka. Hoci hostia najmä na pravej strane boli veľmi nebezpeční a Cadu s Ferleťákom si robili so súperom čo chceli, v prvom polčase nedokázali vyrovnať.
"Veď vás obchádzajú ako kužele," kričal z lavičky domáci tréner.
Na druhej strane aj Martin mal dve vyložené šance, Ďanovský trafil žrď a Holáňa vychytal brankár Zúzik.
"Už v prvom polčase sme zmenili rozostavenie a v polčase striedania smerovali k tomu, aby sme tam dali čerstvého hráča," vysvetľoval domáci kouč, ktorý v prestávke stiahol z ihriska Horeckého a Štrkáča a nastúpili Kollár a Trubačík.
Desať žltých kariet
Domáci zvýšili v 72. minúte, kedy center z ľavej strany tečoval do vlastnej brány Ivan Šteiniger.
Rimavskosoboťania však bleskovo zareagovali a v priebehu dvoch minút znížil po výbornej prihrávke Ferleťáka Ruam Kevin Almeida Valentim, prezývaný Lukaku.
"Tam sa to začalo lámať pre súpera," poznamenal kouč Martina.
Po rohu Csabu Juhásza bolo vyrovnané, tentoraz si dal vlastný gól domáci Juraj Mráz.
"Vtedy to už bolo otvorené. Rozhodla sporná situácia v šestnástke," vravel Romančík.
Rozhodca udelil dokopy desať žltých kariet, štyri pre domácich, šesť pre hostí.
"Bol to veľmi emočný zápas. Mali sme extrémne veľa šancí. Cez polčas nám tréner povedal, že nesmieme poľavovať, musíme premieňať šance," vravel Šteiniger.
Zo smoliara hrdina
Tesne pred koncom riadneho hracieho času posúdil rozhodca zákrok na Matheusa ako nedovolený a odpískal jedenástku.
Matheusa potom ošetrovali, loptu chytil aj Ruam Kevin, no nakoniec išiel kopať Šteiniger.
"Musel som jednoducho dať, keď už som si dal ten vlastný gól," vravel obranca Rimavskej Soboty.
Na penalty je určený on spolu s Matheusom a Ruamom Kevinom. "Pýtali sa ma, či si verím. Hovoril som im, že áno, buď - alebo. Tep som mal asi šesťsto, ale povedal som si, že teraz je tá chvíľa, kedy musím," opisoval kľúčový moment Šteiniger.
Brankár Ďuríček síce končekmi prstov siahal na loptu, ale prudkú strelu nedokázal vytlačiť z bránky.
Pochvala spoluhráčom
"Musím chalanov pochváliť, lebo v 75. minúte sme ešte prehrávali 0:2, zapli sme obrátky a otočili sme. Chcem pochváliť celý tím, oddreli sme si to a zaslúžene sme vyhrali," podčiarkol stopér Rimavskej Soboty.
Po skončení zápasu sa domáci hráči sklamane zrútili na zem.
"Musíme to nejako predýchať. Každá prehra bola tesná, trikrát 1:2, teraz 2:3. Budeme sa musieť dať dokopy, už o štyri dni máme pohár s Púchovom," podčiarkol martinský tréner Romančík.