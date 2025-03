Po zápase si myslel, že dal hetrik. Môže hrať aj oveľa lepšie, vravel športový riaditeľ

Ako správny kapitán poukázal aj na nedostatky v hre. „Prvých pätnásť-dvadsať minút sme posúvali loptu veľmi pomaly, hrali sme do šírky, nie na kolmé prihrávky. Netrafili sme sa do rytmu zápasu. Po mojom prvom góle sme však už hrali uvoľnenejšie a podali sme dobrý tímový výkon,“ uviedol 37-ročný futbalista.

Počas prípravy hral aj v obrane, tentoraz nastúpil ako ľavý záložník. „Odmalička hrávam ľavého obrancu alebo ľavého stopéra. Súčasný tréner Zvolena Dušan Tóth ma však v Dukle v devätnástke dával na ľavého záložníka. Keď som prišiel k mužom, pán Venglarčík ma prerobil na hroťáka,“ odpovedal na otázku, ktorý je jeho pravý post.

„Ja len dúfam, že do brány ma nedajú,“ doplnil so smiechom, hoci výšku by na to mal.

„Pred druhým gólom som videl pred bránou iba Ivana. Veď jeho sa nedá nevidieť, má dva metre,“ komentoval s úsmevom spoluhráčovu postavu aj Csaba Juhász.