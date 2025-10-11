Zranení a chorí sa zomkli, ukázali charakter. Derby rozhodol gól v poslednej sekunde

RIMAVSKÁ SOBOTA. Derby nemá favorita a aktuálna forma je v ňom irelevantná. Potvrdilo sa to aj v zápase 10. kola III. ligy Stred medzi MŠK Rimavská Sobota a MŠK Novohrad Lučenec.
Soboťanov trápili zranenia a choroby a v posledných dvoch súťažných zápasoch inkasovali jedenásť gólov.
Lučenec prichádzal do susedného mesta po veľmi cennom víťazstve nad Podkonicami výborne naladený.
Gemersko-novohradské derby však vyhrali domáci 2:1, rozhodujúci gól padol v nadstavenom čase.
Celý večer sa modlil
V mužstve Rimavskej Sobote je viacero hráčov, ktorých trápia väčšie či menšie zranenia. Pridali sa k tomu aj choroby.
Športový riaditeľ Jozef Pisár sa pokúsil preložiť zápas na iný termín, ale zväz mu nevyhovel.
„Je to strašné, ako tieto situácie riešia. Hráči mali vysoké horúčky, ani netrénovali. Bolo riziko, že nepostavíme jedenásť hráčov,“ poznamenal.
V zostave domácich napokon chýbali pre zranenie Matej Vargic, Carlos Eduardo Bertolassi a dlhodobo zranený Hugo Ciprus. Dávid Kalmár nemohol hrať pre trest.
Ostatní však boli trénerovi k dispozícii, hoci neboli stopercentne fit.
„Ukázali sme charakter mužstva. Hrali sme veľmi dobre, pritom viacerí hráči celý týždeň netrénovali: Cortes, Ruam Kevin, Janči Ferleťák ani Peťo Petrán. Celý večer som sa len modlil, aby sa nezranili,“ vravel Pisár.
Jenčo podržal hostí
Domáci napriek problémom začali veľmi dobre, v prvej dvadsaťminútovke podržal Lučenec brankár Jenčo, vyrazil priamy kop Ivana Šteinigera aj hlavičku Ruama Kevina. Pri jednom vybehnutí sa nezavinene zranil, chytil sa za koleno.
Už sa začal rozcvičovať náhradný brankár, no napokon Jenčo dochytal celý zápas.
„Dúfam, že to nebude nič vážne, lebo je to opora tímu,“ vravel tréner Lučenca Andrej Kamendy.
Lučenec bol úvode zápasu trochu zaskočený, no po zranení brankára sa hra vyrovnala. Ako keby si hráči hostí povedali, že ho musia šetriť, aby nemusel čeliť toľkým strelám.
V 25. minúte mal dobrú šancu vekom ešte dorastenec Jakub Molnár, ale Šteiniger napokon situáciu vyriešil.
Na druhej strane sa Jenčo zapotil pri strelách Matheusa a Ruama Kevina, kým hlavička hosťujúceho Patrika Kulicha išla iba tesne vedľa.
„Súper na nás vybehol. Cítil som trochu z hráčov strach, ale vedel som, že vieme hrať lepšie,“ zdôraznil Kamendy.
Nespoliehal sa na to, že súperovi budú chýbať kľúčoví hráči. „Vedeli sme, že sa budú snažiť postaviť najlepšiu zostavu. Nakoniec nastúpili prakticky v plnej sile. My sme to však neriešili. Keď sme tu mali niečo uhrať, tak sme to chceli uhrať proti najlepšej možnej Rimavskej Sobote,“ dodal kouč Lučenca.
Viac zápasov ako tréningov
Lučenec však išiel do vedenia v 50. minúte, kedy unikol po ľavej strane Michal Dedok. Domácim nevyšla ofsajdová pasca, hosťujúci hráč sa rútil sám na brankára a šancu premenil.
Bleskovo však prišla aj odpoveď, Lukáš Lupták mal pred sebou priestor a ľavačkou strelil výstavný gól.
„Rozprávali sme sa s chalanmi v kabíne, že za posledný mesiac mám viac odohratých zápasov ako tréningov,“ smial sa po zápase strelec vyrovnávajúceho góly.
V tejto sezóne skóroval prvý raz, ale v minulosti už dal pár podobných gólov.
Pred zápasom mal horúčky, ale nakoniec nastúpil. „Zapreli sme sa a aj napriek zraneniam sme sa zomkli a vydali sme zo seba maximum,“ zdôraznil.
„Keď sme inkasovali, spravil som chybu, lebo som hovoril Peťovi Petránovi, nech stojí, vystavíme útočníka do ofsajdu. Odhadol som to zle. Pozeral som si záznam a nebol ofsajd,“ priznal Lupták.
Eufória domácich
Posledných tridsať minút už to bolo kto z koho. Šance boli na oboch stranách. Keď v 86. minúte po prihrávke Ruama Kevina Csaba Juhász tesne minul bránku, domáci priaznivci si pomysleli, že takáto šanca už možno nepríde.
Táto myšlienka blysla hlavou aj samotnému hráčovi. „Pozrel som si na svetelnú tabuľu a videl som, že nám ostáva už len pár minút. Vtedy som si povedal, možno tento bol mečbal,“ vravel kapitán Rimavskej Soboty.
Približne dvadsať minút pred koncom ostal ležať na trávniku a s bolestivou grimasou sa chytil za rameno.
„V prvom momente som sa zľakol, že mám vykĺbené rameno, lebo som nemohol zdvihnúť ruku. Našťastie, potom sa to povolilo a bolo to v poriadku. Vôbec mi neprišlo na um, že by som nedohral,“ vravel domáci útočník.
V minulej sezóne bol s dvadsiatimi gólmi najlepším strelcom mužstva, v aktuálnom ročníku skóroval štyrikrát.
Proti Lučencu dal gól doslova v poslednej sekunde. Rozhodca avizoval dve minúty pridaného času a loptu mali na kopačkách hostia.
„Lučenčania bezhlavo nakopli loptu do šestnástky, Šteiniger vyhral súboj, Matheus v šprinte vyviezol loptu, dostali sme sa do prečíslenia. Kevin dal perfektnú prihrávku Csabimu a on zakončil,“ opísal Pisár moment, po ktorom domáci oslavovali v eufórii a hostia sa bezmocne zrútili na zem.
Chyba ich stála bod
„Veľmi si vážime tieto body. Lučenec má dobré mužstvo s mladými, behavými hráčmi. Andy Kamendy odviedol s nimi za posledný polrok výbornú prácu,“ chválil súpera Csaba Juhász.
„Stalo sa nám to druhýkrát, že sme inkasovali v samom závere,“ poznamenal smutne tréner Lučenca Andrej Kamendy.
Jeho tím inkasoval gól v pridanom čase aj v Oravskom Veselom a tým prišiel o víťazstvo.
V derby zase stratil bod, hoci už aj domáci sa zmierili s nerozhodným výsledkom.
„Nemôže sa stať, že príde nakopnutá lopta do súperovej šestnástky a my nedokážeme prerušiť hru počas brejku. Našou chybou sme prišli o remízu,“ skonštatoval.
Svojich hráčov pritom vopred upozorňoval na Juhászove nábehy za obranu.
Rimavská Sobota stratila v tejto sezóne doma body len v úvodnom kole s Bytčou.
„Bol som tu niektorých zápasoch a myslím si, že sme z tých mužstiev, ktorí tu hrali, sme boli najvyrovnanejším súperom,“ poznamenal Andrej Kamendy.